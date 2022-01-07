新竹市影博館1月底開幕 試營運播放經典電影
新竹市長林智堅今天透過新聞稿宣布，新竹市影像博物館找來在地藝文團體鴻梅文創進駐，1月底將舉辦開幕，目前正在試營運，每天播放經典電影。
林智堅表示，新竹市影像博物館為全台首座有冷卻設備歐化劇場，自1933年成立以來，無論日治時期、光復後都陪伴著無數民眾。
林智堅指出，新竹市政府攜手鴻梅文創，將影博館服務全面升級，打造出新舊時代交融的複合式型態影院，以舒適的影廳、書店、餐廳提供影迷們「電影」五感體驗。
新竹市文化局長張馨之於稿中說明，影博館將串聯策展、觀影、選書、飲食等，近200個座位的影廳將以國際影展得獎的紀錄片、藝術電影、院線熱片為放映主力，並與各影展等合作，舉辦導演映後座談等活動。
張馨之說，影博館一樓有「光盒子書店」，依照全球的電影產業地域與文化歷史詳細分類、打造選書獨特且豐富的「電影書牆」。常設展「電影‧有樂櫃」則展示影博館從日治時期、光復後與如今的輝煌歷史，並展示珍貴的影像相關典藏文物。
二樓的「光盒子BISTRO」將提供精緻餐點等，並可串聯影院和書店的活動企劃，推出期間限定，向經典電影致敬的套餐。
竹市文化局表示，影博館目前試營運期間，播放法國經典電影「夏日之戀」、「四百擊」與加拿大電影「麥特與麥斯」，還有去年才在法國發行的恐怖劇情片「鈦」。
文化局表示，重新開幕的影像博物館以「或者光盒子」為主題，營業時間為每週二至週日，下午1時至晚間9時30分，每週一公休，全票新台幣220元，兒童票150元，敬老票110元，試營運期間，全票票價優惠180元，歡迎民眾至臉書「新竹市影像博物館-或者光盒子」粉絲頁查詢。
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