快訊

專家籲快做這事 疫情「若擴散至外縣市將不堪設想」

桃機爆群聚 侯友宜：唱歌拍照無法保持適當距離者必戴口罩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

客家龍神壇引爭議 苗市公所請民眾看到成品再評斷

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市公所在苗栗火車站西站設置客家龍神壇，施工到一半，造型引發爭議。記者范榮達／攝影
苗栗市公所在苗栗火車站西站設置客家龍神壇，施工到一半，造型引發爭議。記者范榮達／攝影

2022苗栗（火旁）龍在苗栗火車站西站設置客家龍神壇，施工到一半，造型引發爭議，一些網友批評像告別式會場、靈堂，苗栗市公所回應指出，客家龍神壇目前還是半成品，請民眾找目以待成品再來評斷。

客委會客庄12大節慶苗栗（火旁）龍，市公所打造街道景觀，其中在苗栗火車站西站的客家龍神壇，目前施工中，外觀被PO到臉書社團分享，引起熱烈討論，一些網友認為乍看很像告別式的會場、靈堂，「詭異的！怪怪的！」，讓人傻眼，這個過年也太不吉利了吧；能不能換比較喜氣的顏色。

有些網友則表示，誰家的告別式是彩色的？門前還有可愛的小魚裝置，尊重設計很難嗎？覺得還好呀，若是要配合祈福活動，其實還蠻有創意的，旁邊小老虎超級可愛，靈堂跟宮廟形式不一樣。

市公所回應指出，目前客家神壇布置還是半成品，將來完成後，再請民眾評斷，市公所也願意檢討調整，至於客家龍神壇以海底龍宮為發想設計，龍宮外布置大型龍造型LED，周邊將以結合海底、海洋裝飾，將苗栗火車站西站打造成大型海底世界。

市公所表示，200年前來台的客家人會尋找山龍神而建立村庄，依附山龍神而生存，讓龍神不只是客庄守護神，更是客家守護神，所以不只在廟宇，也在客家人祭祀祖先的廳堂看到祭祀龍神的香座，逐漸形成客家人獨特的龍神信仰，客家龍神壇將於2月8日安座，開放民眾進入參拜。

至於今年苗栗（火旁）龍系列活動，2月5日、6日祥龍巡庄，8日到17日客家龍神壇，9日祥龍點睛、客家龍競技，11日民俗踩街、12日（火旁）龍之夜、17日化龍返天。

苗栗市公所在苗栗火車站西站設置客家龍神壇，以海底龍宮為發想設計，打造大型海底世界。圖／苗栗市公所提供
苗栗市公所在苗栗火車站西站設置客家龍神壇，以海底龍宮為發想設計，打造大型海底世界。圖／苗栗市公所提供

火車站 告別式

延伸閱讀

雙鐵共GO遊苗栗 憑火車票根享鐵道自行車優惠

竹竹併淪多數暴力 立委：需溝通討論

新竹人逛起來！遠百竹北店獨家精品、最大門市LADY M，農曆年前見客

再一座圖書館！竹市關東市場設客家主題圖書館6月完工

相關新聞

客家龍神壇引爭議 苗市公所請民眾看到成品再評斷

2022苗栗（火旁）龍在苗栗火車站西站設置客家龍神壇，施工到一半，造型引發爭議，一些網友批評像告別式會場、靈堂，苗栗市公...

新竹市影像博物館升級營運 想看文青片免往台北跑

新竹市影像博物館歷史89年，陪伴無數民眾，市府找來在地藝文團體鴻梅文創進駐，現正試營運，本月底開幕。市長林智堅今天說，影...

舊山線鐵道自行車金擘獎亮眼 攜手台鐵提供優惠

苗栗縣政府舊山線文化園區暨軌道活化再利用營運轉移案，在財政部金擘獎大放異彩，廠商祺峰休閒事業有限公司與台灣鐵路局推出「雙...

消防員助捕蜂捉蛇 只限夜間

不少縣市政府將捕蜂捉蛇案件回歸農政單位或委外處理，新竹市目前仍由消防員協助，過去消促會與地方民代多次替消防員發聲，希望消...

隔222天 寶二水庫再次人工增雨

新竹寶二水庫昨天下午4時進行人工增雨作業，是繼去年上半年大旱後，相隔222天再度實施，令人聯想是否再度面臨缺水危機？北水...

新豐掩埋場燒不停 居民盼速改善

新竹縣新豐鄉垃圾掩埋場昨天二度悶燒都遭開挖後撲滅，不僅附近居民一肚子氣，盼縣府積極改善，環團也提醒注意垃圾散逸入海風險。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。