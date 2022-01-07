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客家龍神壇引爭議 苗市公所請民眾看到成品再評斷
2022苗栗（火旁）龍在苗栗火車站西站設置客家龍神壇，施工到一半，造型引發爭議，一些網友批評像告別式會場、靈堂，苗栗市公所回應指出，客家龍神壇目前還是半成品，請民眾找目以待成品再來評斷。
客委會客庄12大節慶苗栗（火旁）龍，市公所打造街道景觀，其中在苗栗火車站西站的客家龍神壇，目前施工中，外觀被PO到臉書社團分享，引起熱烈討論，一些網友認為乍看很像告別式的會場、靈堂，「詭異的！怪怪的！」，讓人傻眼，這個過年也太不吉利了吧；能不能換比較喜氣的顏色。
有些網友則表示，誰家的告別式是彩色的？門前還有可愛的小魚裝置，尊重設計很難嗎？覺得還好呀，若是要配合祈福活動，其實還蠻有創意的，旁邊小老虎超級可愛，靈堂跟宮廟形式不一樣。
市公所回應指出，目前客家神壇布置還是半成品，將來完成後，再請民眾評斷，市公所也願意檢討調整，至於客家龍神壇以海底龍宮為發想設計，龍宮外布置大型龍造型LED，周邊將以結合海底、海洋裝飾，將苗栗火車站西站打造成大型海底世界。
市公所表示，200年前來台的客家人會尋找山龍神而建立村庄，依附山龍神而生存，讓龍神不只是客庄守護神，更是客家守護神，所以不只在廟宇，也在客家人祭祀祖先的廳堂看到祭祀龍神的香座，逐漸形成客家人獨特的龍神信仰，客家龍神壇將於2月8日安座，開放民眾進入參拜。
至於今年苗栗（火旁）龍系列活動，2月5日、6日祥龍巡庄，8日到17日客家龍神壇，9日祥龍點睛、客家龍競技，11日民俗踩街、12日（火旁）龍之夜、17日化龍返天。
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