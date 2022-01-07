舊山線鐵道自行車金擘獎亮眼 攜手台鐵提供優惠

苗栗縣政府舊山線文化園區暨軌道活化再利用營運轉移案，在財政部金擘獎大放異彩，廠商祺峰休閒事業有限公司與台灣鐵路局推出「雙鐵共GO！金擘苗栗行！」，即日起到4月7日期間，搭乘台鐵火車2日內持苗栗縣任一火車站票根至舊山線鐵道行車補位成功者，可享有50元優惠。

舊山線文化園區暨軌道活化再利用營運轉移案得金擘獎四大獎，包括祺峰獲民間團隊特優最高榮譽，及公益獎，縣府獲政府團隊獎優等，及創新獎，縣府表示，金擘獎台鐵也功不可沒，因此辦理聯合行銷，讓山林鐵道之美得以讓更多人知曉，讓多元載具的便利性，帶給民眾不一樣的鐵路體驗。

此外，祺峰游志勇表示，舊山線的百年鐵道，許多遊客也很有感，透過鐵道自行車親近自然、隧道及鐵橋，配合此次聯合行銷增加現場補位數量，讓搭乘台鐵的民眾能夠重溫鐵道之旅的感動。