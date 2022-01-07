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舊山線鐵道自行車金擘獎亮眼 攜手台鐵提供優惠
苗栗縣政府舊山線文化園區暨軌道活化再利用營運轉移案，在財政部金擘獎大放異彩，廠商祺峰休閒事業有限公司與台灣鐵路局推出「雙鐵共GO！金擘苗栗行！」，即日起到4月7日期間，搭乘台鐵火車2日內持苗栗縣任一火車站票根至舊山線鐵道行車補位成功者，可享有50元優惠。
舊山線文化園區暨軌道活化再利用營運轉移案得金擘獎四大獎，包括祺峰獲民間團隊特優最高榮譽，及公益獎，縣府獲政府團隊獎優等，及創新獎，縣府表示，金擘獎台鐵也功不可沒，因此辦理聯合行銷，讓山林鐵道之美得以讓更多人知曉，讓多元載具的便利性，帶給民眾不一樣的鐵路體驗。
此外，祺峰游志勇表示，舊山線的百年鐵道，許多遊客也很有感，透過鐵道自行車親近自然、隧道及鐵橋，配合此次聯合行銷增加現場補位數量，讓搭乘台鐵的民眾能夠重溫鐵道之旅的感動。
縣府指出，舊山線文化園區暨軌道活化再利用營運移轉案，重新活化閒置6公里的百年鐵道，以OT方式導入民間投資，參考各國案例，量身訂造安全舒鐵道自行車，徜徉山林鐵道之美，每路線提供專業導覽老師，分別於南斷橋、內社川橋、勝興車站進行導覽解說，隨車設有GPS導覽機，介紹沿線鐵道設施歷史，搭乘人次已突破百萬。
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