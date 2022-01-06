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雙鐵共GO遊苗栗 憑火車票根享鐵道自行車優惠

中央社 / 苗栗縣6日電

苗栗縣舊山線鐵道自行車營運廠商今天推出為期3個月「雙鐵共GO」行銷活動，1月7日起至4月7日，凡持搭乘台鐵到苗栗縣任一車站票根，可享鐵道自行車票券50元折扣優惠。

財政部主辦第19屆民間參與公共建設金擘獎，「苗栗縣舊山線文化園區暨軌道活化再利用營運移轉案」一舉囊括4獎項成為最大贏家，包含營運廠商祺峰休閒事業有限公司獲民間團隊獎特優獎及公益獎，主辦機關苗栗縣政府則拿下政府團隊獎優等獎及創新獎。

祺峰公司董事長游志勇今天在年終記者會表示，鐵道自行車利用台鐵閒置的舊山線百年鐵道，結合低碳旅遊運具，提供遊客全新文化體驗並行銷地方特色，為與民眾和台鐵一起分享「金擘獎」殊榮，推出「雙鐵共GO，金擘苗栗行」優惠活動。

游志勇指出，自1月7日至4月7日，為期3個月內，凡搭乘台鐵至苗栗縣任一火車站，憑2日內台鐵票根至舊山線鐵道自行車補位成功者，可享有乘車票券新台幣50元折扣優惠，若為網路購票者可於現場搭乘時，憑台鐵票根退費50元，為配合此次「雙鐵」聯合行銷，鐵道自行車也增加現場補位數量，讓更多民眾能重溫鐵道之旅的感動。

苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫表示，舊山線文化園區暨軌道活化再利用營運移轉案，以OT方式導入民間投資，經由產、官、學界共同努力，成功活化停駛多年的舊山線軌道，也帶動地方觀光產業發展，期盼藉由聯合行銷，吸引更多遊客深入體驗苗栗山林鐵道之美。

鐵道 台鐵 苗栗縣

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