疫情延燒！桃園購物節「開箱」豪宅活動延期
桃園機場爆發群聚感染，累積8人確診。桃園市議員擔憂疫情擴散，建議市府應立即停辦大型集會活動。市府經發局已決定周末的桃園購物節活動暫時取消。而文化局舉辦的「桃園眷村文化節」開幕活動，預定周六舉行，是否取消市府仍在研議。
市府為振興經濟，從去年11月5日至今年2月15日舉辦桃園購物節，期間只要在桃園消費滿500元就能憑發票參加抽獎，周周抽汽、機車，最大獎還要抽價值1500萬元的青埔豪宅。市長鄭文燦原預計本周六「開箱」青埔豪宅，但經發局考量疫情升溫，防疫優先前提下，活動往後順延。
而往年在10月舉辦的眷村文化節，去年因疫情延到今年1月舉行，由於適逢年節，市府還規畫在中壢區龍岡森林公園舉辦「眷味年貨大街」、走村走春展及多場舞台劇表演，並在中壢馬祖新村及大溪太武新村舉辦主題市集。
如今桃園疫情擴散，確診足跡遍布中壢區，議員梁為超今呼籲，桃園市府應立即暫停在中壢舉辦大型活動，否則病毒到處傳播，屆時疫情恐怕更難控制。
市府下午開會討論，尚未決定是否取消眷村文化節活動。文化局表示，如果活動續辦，期間將禁止攤位試吃，民眾進入會場也要量測體溫、落實實名制。
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