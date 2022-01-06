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新豐掩埋場一燒再燒 居民盼竹縣府積極改善

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣新豐掩埋場今日上午7時30分傳出火警，挖土機開挖協助滅火。記者巫靜婷／翻攝
新竹縣新豐掩埋場今日上午7時30分傳出火警，挖土機開挖協助滅火。記者巫靜婷／翻攝

新竹縣新豐鄉垃圾掩埋場6日清晨7時30分再傳火警，燃燒面積約100坪，消防人員上午10時許將火勢撲滅，不料下午1時許又復燃，布水線搶救後，火勢下午3時完全熄滅。垃圾掩埋場一燒再燒，也燒出附近居民一肚子氣，盼縣府拿出積極改善的作為。

位處竹北與新豐交界的垃圾掩埋場占地約7公頃，掩埋場距離海邊約2、300公尺遠，並隔有一道防風林，環保局指出，場內暫置近10萬噸的垃圾，垃圾久置產生沼氣，天乾物燥、氣溫高容易悶燒，今日上午7時許工作人員看監控畫面發現冒煙，立即請消防隊處理，也請來怪手開挖，協助消防隊滅火。

消防局上午7時30分接獲報案，派遣新豐、豐田、山崎、第一大隊共6車16人前往搶救，消防局指揮中心指出，掩埋場通常會有深層的悶燒，火勢雖在上午10時16分熄滅，但下午1時27分又復燃，最終在下午3時熄滅。

新豐垃圾掩埋場經常傳出火警，上月19日才因大火，濃煙隨著東北季風往南邊的新竹市南寮吹襲，遠從竹東就能看見沿著海岸線擴散數十公里的黑煙，嚇壞不少民眾。住在竹北鳳岡的吳姓民眾說，風向雖不會把濃煙帶過來，但空氣中還是飄散一股臭酸味，有居民被燻到皮膚過敏。

新豐垃圾掩埋場一燒再燒，讓民眾質疑垃圾場管理有問題。有消防人員認為場內無分區管理，若報案慢、風勢大全區都會燃燒，工作人員也曾稱場內攝像監控設備壞了，所以無法即時發現起火，此外環保局配合救災人員及怪手到達現場的速度不夠快，也會導致延燒面積加大。

對此，環保局長朱振群表示，之前垃圾場有做過一波整治，垃圾堆積沒以前多，目前持續推動垃圾減量，並規畫整理場內設備，在明年竹縣焚化爐蓋好營運前，會把垃圾分批請苗栗縣和新竹市的焚化爐協助處理。

朱振群說，竹縣焚化爐有2爐，每爐可處理250噸垃圾，等於一天可處理500噸，目前估算新竹縣一天產生270噸垃圾，焚化爐蓋好後，除了處理每日新產生的垃圾，盈餘量也用於處理目前堆置垃圾，加速淨空新豐掩埋場。

新竹 焚化爐

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