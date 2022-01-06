相隔222天再次人工增雨 寶二水庫蓄水率剩餘77.3%

寶二水庫在今天（6日）下午4時許，實施人工增雨作業燃放焰劑，這是繼去年上半年大旱以後，相隔222天寶二水庫再實施人工增雨，不過目前寶二水庫蓄水率仍有77.3%，雖仍以每天約0.2到0.3%下降，不過預估還有60天以上的供水量。

根據中央氣象局天氣資料顯示，今明因南方雲系北移，中部以北有局部短暫雨，新竹地區在今天下午也出現少量降水，整天的天氣更呈現多雲，從今晚到明天清晨降雨機率都在30%左右。

寶二水庫前次人工增雨作業已是去年5月29日，隨後因進入雨季使得庫區蓄水情況得到緩解，更在去年7月4日達滿庫；北水局表示，寶二水庫在今天下午4點10分，已與永和山水庫及明德水庫同步燃放焰劑，可攔截雲層水氣造成降雨。