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竹市消防員免全天協助捕蜂捉蛇 最快2月委外處理

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市捕蜂捉蛇案件將委外處理，經費約400多萬元，消防局目前正在辦理招標作業，最快今年2月上路。記者張裕珍／翻攝
新竹市捕蜂捉蛇案件將委外處理，經費約400多萬元，消防局目前正在辦理招標作業，最快今年2月上路。記者張裕珍／翻攝

不少縣市政府將捕蜂捉蛇案件回歸農政單位或委外處理，新竹市是目前少數仍由消防員協助的縣市，過去消促會與地方民代多次替消防員發聲，希望消防勤務正常化。新竹市消防局長李世恭今天說，經市長支持，捕蜂捉蛇案件將委外處理，經費約400多萬元，目前正辦理招標作業，最快今年2月上路，但深夜緊急案件仍由消防員處理。

捕蜂捉蛇非消防員救火本業，農委會近年輔導地方政府陸續將業務回歸農政單位，以桃園市來說，早上8點至晚上10點案件由農業處委託值班義消處理，晚上10點至隔天早上8點則交由消防員。新竹市目前仍由消防員全包，引起消防員工作權益促進會關注。

消防局長李世恭說，經參考其他縣市做法，竹市也決定將捕蜂捉蛇業務委外處理，經市長林智堅支持，將支應預備金400多萬元辦理招標，預計1月底決標，若順利最快2月可上路，未來早上8點到晚上10點由委外單位處理，夜間時段仍交由消防局。

屆時由委外單位捕蜂捉蛇，仍以不影響市民安全為服務前提，捉蛇要求須在30分鐘內到場，若到場時蛇已經不見蹤影，必須再三確認才能離開，捕蜂案件則要在當天處理完畢，因蜂特性白天離巢、晚上歸巢，晚上時間摘除，才可一網打盡。

新竹市消防局1年受理捕蜂捉蛇約2千件，400多萬元經費標案，以統包方式由委外廠商處理，僅日間委外的做法與多數縣市相同，包括桃園、台中與彰化等縣市深夜依舊派遣消防員處理，據了解，竹市發給消防員工作金也將從1件600元倍增至1200元。

新竹市捕蜂捉蛇案件最快今年2月委外處理，日間案件全面委外處理，有消防員持肯定態度，認為勤務變單純，更可專注救災救護案件，但也有基層消防員認為，過去出勤捕蜂捉蛇1件600元，每月平均可多好幾千元工作金，未來只有夜間受理勢必縮水。

長期關注消防員權益的議員廖子齊說，很開心竹市終於跟上其他縣市步伐，但除了捕蜂捉蛇以外，其實消防員還擔負了動物救援、路面除汙、路樹修剪等雜務，雖說消防局已有指示調整，但未來還仍待觀察，還是希望這些雜物不該影響消防員既定訓練與勤務，否則將心力投入在消防三大任務以外的工作，不僅消耗體力也徒增救災風險。

新竹市消防局強調，消防三大任務包含搶救災害，若受理案件第一時間有影響民眾安全與交通之虞，還是會以第一時間到場的單位排除危險為主，局處間透過緊密橫向聯繫分工，機動排除緊急狀況，後續再交由其他單位處理，派案是以市民安全為優先。

新竹市捕蜂捉蛇案件將委外處理，經費約400多萬元，消防局目前正在辦理招標作業，最快今年2月上路。記者張裕珍／翻攝
新竹市捕蜂捉蛇案件將委外處理，經費約400多萬元，消防局目前正在辦理招標作業，最快今年2月上路。記者張裕珍／翻攝

消防員 捕蜂捉蛇 新竹

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