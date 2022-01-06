苗縣滿18歲打疫苗可獲200元禮券 長者加碼百元

苗栗縣政府今天表示，因應Omicron變異株疫情來勢洶洶，縣內18歲以上民眾接種COVID-19疫苗可獲200元禮券，65歲以上長者再加碼100元禮券，盼藉此提升防疫保護力。

中央流行疫情指揮中心4日宣布，地方政府自1月5日至1月31日前，可提供18歲以上民眾200元（含）以下衛教品，以鼓勵國人踴躍完成接種2劑COVID-19疫苗。

苗栗縣政府發布新聞稿指出，響應中央「催打」政策，除獲中央經費提供18歲以上民眾接種第1或第2劑COVID-19疫苗可獲得200元禮券外，縣府也自籌預算，針對設籍苗栗縣65歲以上長者加碼100元禮券，長輩只要完成施打COVID-19疫苗、不分劑次，最高可獲300元禮券。

苗栗縣衛生局疾病管制科長陳淑珠告訴中央社記者，縣內第1劑COVID-19疫苗接種率約75.1%，第2劑64.7%，均略低於全國平均值，近期國內疫情已出現Omicron變異株本土案例，為降低社區傳播風險，有效阻擋病毒傳染，呼籲尚未完成2劑疫苗接種的鄉親，特別是抵抗力較弱的65歲以上長者，就近至縣內54家合約醫療院所或18鄉鎮市衛生所預約施打。

另外，苗栗縣公費流感疫苗今年採購13.8萬劑，目前剩餘約1萬2000劑，今天起提供年滿6個月以上、尚未接種民眾施打，至疫苗用罄為止。陳淑珠提醒，兩種疫苗接種間隔應至少7天，避免發生疫苗接種不良事件無法釐清。