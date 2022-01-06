快訊

病毒攻破桃機防線 王必勝：2處為可能源頭、1處傳播場所

確定第三劑疫苗間隔縮短為三個月 指揮中心這天公布適用對象

苗縣滿18歲打疫苗可獲200元禮券 長者加碼百元

中央社 / 苗栗縣6日電

苗栗縣政府今天表示，因應Omicron變異株疫情來勢洶洶，縣內18歲以上民眾接種COVID-19疫苗可獲200元禮券，65歲以上長者再加碼100元禮券，盼藉此提升防疫保護力。

中央流行疫情指揮中心4日宣布，地方政府自1月5日至1月31日前，可提供18歲以上民眾200元（含）以下衛教品，以鼓勵國人踴躍完成接種2劑COVID-19疫苗。

苗栗縣政府發布新聞稿指出，響應中央「催打」政策，除獲中央經費提供18歲以上民眾接種第1或第2劑COVID-19疫苗可獲得200元禮券外，縣府也自籌預算，針對設籍苗栗縣65歲以上長者加碼100元禮券，長輩只要完成施打COVID-19疫苗、不分劑次，最高可獲300元禮券。

苗栗縣衛生局疾病管制科長陳淑珠告訴中央社記者，縣內第1劑COVID-19疫苗接種率約75.1%，第2劑64.7%，均略低於全國平均值，近期國內疫情已出現Omicron變異株本土案例，為降低社區傳播風險，有效阻擋病毒傳染，呼籲尚未完成2劑疫苗接種的鄉親，特別是抵抗力較弱的65歲以上長者，就近至縣內54家合約醫療院所或18鄉鎮市衛生所預約施打。

另外，苗栗縣公費流感疫苗今年採購13.8萬劑，目前剩餘約1萬2000劑，今天起提供年滿6個月以上、尚未接種民眾施打，至疫苗用罄為止。陳淑珠提醒，兩種疫苗接種間隔應至少7天，避免發生疫苗接種不良事件無法釐清。

流感疫苗 禮券 苗栗縣

延伸閱讀

不排除已有數波感染！ 桃機8人皆打完2劑疫苗屬輕症

國內75歲長者第2劑不到7成 指揮中心呼籲儘速接種

因應上班族 桃園13衛生所加開夜間疫苗門診

今起赴竹縣65家合約院所接種1、2劑 現場可領200元禮券

相關新聞

相隔222天再次人工增雨 寶二水庫蓄水率剩餘77.3%

寶二水庫在今天（6日）下午4時許，實施人工增雨作業燃放焰劑，這是繼去年上半年大旱以後，相隔222天寶二水庫再實施人工增雨...

航迷哭哭！ 累計8確診 桃機第2航廈觀景台今起暫停開放

桃園國際機場景觀台，一直是不少航空迷飽覽飛機的聖地。不過受到桃機群聚案已八人本土確診影響，桃機宣布今天中午12時起，暫停...

疫情延燒！桃園購物節「開箱」豪宅活動延期

桃園機場爆發群聚感染，累積8人確診。桃園市議員擔憂疫情擴散，建議市府應立即停辦大型集會活動。市府經發局已決定周末的桃園購...

新豐掩埋場一燒再燒 居民盼竹縣府積極改善

新竹縣新豐鄉垃圾掩埋場6日清晨7時30分再傳火警，燃燒面積約100坪，消防人員上午10時許將火勢撲滅，不料下午1時許又復...

網傳桃園防疫升級？那是去年訊息勿再轉傳

桃園市今天新增二例本土確診個案17308和17309，衛生局匡列2人近距離接觸者13人，結果均為陰性。另外，桃園針對機場...

桃園市推無人機清海漂垃圾 學者：成效有限

近來海洋垃圾問題備受矚目，桃園市政府今天與民間推出「海洋垃圾移除計畫」，利用掃海機器人加速清除海洋垃圾。不過環團調查，桃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。