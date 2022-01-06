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網傳桃園防疫升級？那是去年訊息勿再轉傳

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府表示，近日網傳去年一月部桃事件的防疫升級消息，並稱內容是此次機場事件防疫措施，此為錯誤資訊，請民眾不要在轉發。圖／桃園市政府提供
桃園市政府表示，近日網傳去年一月部桃事件的防疫升級消息，並稱內容是此次機場事件防疫措施，此為錯誤資訊，請民眾不要在轉發。圖／桃園市政府提供

桃園市今天新增二例本土確診個案17308和17309，衛生局匡列2人近距離接觸者13人，結果均為陰性。另外，桃園針對機場群聚感染事件，4日起開設社區接種站，截至昨天為止，除確診個案17266，其餘1237名採檢者都是陰性，而今天截至下午2時則採了638人，結果尚未出爐，市府將適時公布。

桃園市新聞處長詹賀舜今天下午在桃園疫情說明表示，近日發現網傳桃園防疫升級訊息，內容寫道「11家責任醫院停止探病、陪病採實名制、全市36處人潮聚集點全面消毒」等措施，此為去年一月部桃事件的防疫措施，希望民眾不要再轉傳。

另外，桃園市衛生局今天召集11家急救責任醫院開春節醫療應變會議，會中也統整新冠肺炎專責病床數量，目前有專責病床848床、專責加護病床59床，以利臨時支援調度。

桃園 衛生局 新冠肺炎

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