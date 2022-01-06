新竹縣8日將舉辦防災技能園遊會 提供闖關兌換小禮物

新竹縣消防局與竹北扶輪社為迎接即將到來的消防節，將於周六（8日）於縣府前廣場舉辦防災技能園遊會，活動除了能體驗射水、地震、濃煙等多項消防技能考驗，完成各個關卡還能兌換限量的禮品，全部闖關成功更有機會坐上雲梯車拍照打卡。

消防局表示，活動當天將有精采的救助隊表演，以及消防車輛裝備器材展示，現場還設闖關活動，包含射水、地震、濃煙、斜降、橫渡體驗及CPR操作，完成關卡就能獲得限量小禮物，獎品非常豐富。

竹北市公所主任秘書郭漢章、新竹縣義勇消防總隊第一義消大隊、全利企業社、萬濱企業有限公司及南港輪胎股份有限公司也熱情贊助，提供6台50吋電視供民眾參與摸彩，讓民眾不只學習到消防技能，還有機會帶走大電視。

活動也特別邀請八大扶輪社一同參與，並由消防局第一大隊和扶輪社一同規畫相關宣導內容及各類精彩表演，期望能在當天吸引更多民眾攜家帶眷到園遊會上一同學習，以推廣民眾正確的消防安全知識與災害緊急應變能力，熟悉滅火、避難、逃生等技能。