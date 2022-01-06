竹縣4輛巴騰堡救護車亮相 救護超人卡哇伊

新竹縣政府消防局今年獲民間捐贈總價約1400萬元的4輛救護車，6日上午同步亮相，消防局長孫福佑表示，新加入的救護車在車身貼上「巴騰堡格紋」的反光條，引擎蓋上方和側門加上竹縣設計的「救護超人」圖案，頗具特色。

孫福佑表示，巴騰堡格紋（Battenburg markings），名稱來源於其格紋狀外觀和巴騰堡蛋糕的橫切面圖案非常相似，是一種用於增強醒目程度的高可視性格紋標記，通常用於緊急車輛車身塗裝。

新竹縣消防局去年度向交通部公路總局提出救護車車身變更申請，設計新竹縣專屬的巴騰堡圖樣，讓救護車在日照或一般車燈照射下，能維持視線500公尺內清晰可見的高辨識度，可大幅提高安全性。

緊急救護科長劉彥承表示，4輛救護車將分別配置於光明消防分隊、新工消防分隊以及山區的花園小隊和田埔小隊。

劉彥承指出，光明消防分隊的救護車由竹北消防分隊前義消顧問陳火南先生的子女以父親的名義捐贈，陳火南先生一生奉獻消防不遺餘力，家屬為緬懷其厚德積福精神，透過捐贈救護車的方式將大愛延續。

劉彥承說，花園小隊的救護車由台北市的常殷建設所捐贈，以家族長輩之名命為「茂霖號」；田埔小隊的救護車為台南市的企業家捐贈，他在各縣市已捐出10輛的救護車。

劉彥承表示，新工消防分隊救護車的捐贈者是一位相當樸素的中年女性，去年的某天下午騎著一輛機車到消防局，停好車就說要捐救護車，一捐就是380萬元，而且在救護車上只留下「善心人士」字樣，也不要任何的捐贈儀式，令人深刻印象。