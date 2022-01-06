中壢疫情嚴峻民眾憂議員跑場帶病毒 望市府停大型集會

桃園機場群聚案持續擴大，確診個案足跡案17239去年12月31日至今年1月2日曾至桃園中壢區的金嗓歌友會，昨晚國民黨立委魯明哲公布跨年夜歌友會照片，指現場有近千人，而個案也坦承當晚有到場打麻將；昨晚衛生局緊急通知今上午採檢但卻有民眾投訴表示，市府要不要停止中壢區的大型集會活動，年節將至深怕到染疫到處傳播，讓疫情更難控制。

魯明哲昨晚PO文，去年12月31日的千人宴照片中看出，當天現場擁擠丶採圓桌餐飲方式，舞台上下沒什麼人帶口罩，市政府應確實疫調，快速掌握情況。

也有民眾表示，當天現場有2位議員助理及里長到場參加活動，不過年節將至，各地的大型尾牙集會活動多，也因天氣忽冷忽熱，近期公祭多時常需跑現場，呼籲桃園市長鄭文燦趕緊提出議員及助理們跑場的應變措施，或停止大型集會。

據了解，跨年晚會當天到場的2位議員助理及里長都已做過採檢並停止跑各個行程活動，不過許多議員服務處也各自在研議，到底要不要持續跑行程；若突然停止跑行程，民眾也好奇為什麼不出來服務選民了；但若出來，每人天天有10多個行程要跑，當真確診影響之大，民眾也會擔心，因此希望市府能有一些指示規範，共同抵禦疫情。