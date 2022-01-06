新竹驚傳比特犬出沒流浪 民眾懷疑是遭任意棄養

新竹縣五峰鄉近日傳出有比特犬出沒，獨自在山區流浪，甚至詢問附近居民都表示已經出現10多天，民眾發文懷疑是走失或遭到棄養，更有網友批是比特犬棄養潮，不過對此新竹縣家畜疾病防治所澄清新竹縣並無比特犬棄養潮，也會盡力救援流浪犬隻。

鄭姓民眾上月26日在臉書發文表示，指出五峰鄉花園村羅山道路，看到一隻疑似前腳受傷化膿的比特犬，獨自流浪，還因受傷導致前腳不敢踏地，因該比特犬十分瘦弱，這名熱心民眾還趕忙將車上的飲水和食物拿給比特犬吃，並指出這隻比特犬很靠近牠也不會攻擊人。

文中還表示，經詢問附近居民，有居民就指出這隻比特犬已經在當地流浪10多天，因此鄭姓民眾也透過網路臉書呼籲有愛狗人士或團體能夠提供救援，讓比特犬不再流浪。

不過新竹縣警方羅山派出所得知貼文後，也連日分早中晚3班警力在巡邏時，順便留意民眾所指的羅山道路是否有比特犬出沒，但都一無所獲，懷疑犬隻可能已經離開道路沿線，不排除往山區森林躲藏，或往山下移動。

新竹縣家畜疾病防治所長彭正宇表示，家畜所在獲報後也有派員前往尋找，不過在民眾所提供線索的地點沿線，就是羅山道路7K到9K處前後，都沒有發現比特犬蹤跡，因此呼籲居民如果有看到比特犬，可以立即通報。

彭正宇也針對比特犬棄養潮做澄清，表示新竹縣目前沒有棄養數量上升的情況，但仍呼籲不要棄養動物，同時家畜所也將從尖石、五峰開始進行比特犬家戶清查，一旦發現民眾家中飼養比特犬，就會要求進行犬籍登記，同時還要為犬隻打晶片及注射預防針。

尖石鄉不久前發生比特犬咬死人命案，彭正宇也透露該當事犬隻仍關於收容所中，不過家畜所仍盼如果有符合收養條件的民眾，能夠將狗兒領養回家，讓牠能重獲新生，而在此之前家畜所還會繼續照顧這隻狗狗，只希望牠下半輩子的狗生能夠回歸家庭懷抱。