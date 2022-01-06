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台13三義、銅鑼瓶頸路段改善有譜 規畫原線拓寬18公尺
台13線（尖豐公路）苗栗縣銅鑼鄉、三義鄉瓶頸路段改善有譜，公路總局第二區養護工程處規畫採原線原線拓寬18公尺，及較小局部改線方案，概估總費28.89億元，期程約7年，全案將報請交通部核定後推動。
苗栗縣議員韓茂賢大表歡迎，認為早應該拓寬了，他多次在縣議會質詢，反映地方心聲，指出台13線大部分路段都已經拓寬，銅鑼、三義路段於上、下班時段，及假日湧入遊客人車，造成交通壅塞，還因此車禍迭有所聞，希望盡快推動完成。
銅鑼鄉長謝昌年則建議拓寬案，台13線銅鑼鄉外環道路段往北延伸到自強路，台灣電力公司並配合電力地下化，一併解決多個問題。
台13線43公里到50公里加676公尺路段，現況雙線道路寬10到12公尺，地方爭取拓寬改善多時，公路總局第二區養護工程處苗栗工務段指出，規畫方案出爐，將原線拓寬18公尺，單向各配置1個快車道、1個混合車道，此外，小局部改線在三義路橋，一併考量路橋旁居民抱怨噪音問題，路橋拆除截彎取直另建新橋。
苗栗工務段預計建設期程，基地地質調查及地質安全評估約6個月，設計約1.5年、用地取得及地上物補償作業1.5到2年，施工約3年，第一路段從苗38線到苗48線，第二路段苗48線到國道1號三義交流道口，共約7年可完工通車，工程、用地等經費28.89億元，規畫定案後，工務段將報請交通部審查核定。
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