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最高月薪10萬元 桃園市年前徵才2700個職缺下周開跑

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
桃園市就服處辦理3場農曆年前徵才，下周四開跑。圖／就服處提供
桃園市就服處辦理3場農曆年前徵才，下周四開跑。圖／就服處提供

桃園市政府就業職訓服務處為協助待業市民朋友順利求職，於農曆年前陸續辦理3場徵才活動，釋出逾2700個多元職缺，讓待業及轉業民眾有更多工作機會選擇，更有廠商開出月薪10萬元職缺求才，第一場將於1月13日在陽明公園市民活動中心舉行。

就服處指出，3場次徵才活動總計邀請69家廠商、釋出超過2700個職缺，日月光、宜家家居、景碩、南岩半導體、精材科技、永豐餘、健鼎、光泉牧場、台一國際、中華精測、桃苗汽車、永潤食品、南亞電路板等知名企業都將參與。

就服處表示，現場將釋出IT系統分析師、研發工程師、儲備幹部、採購專員、生產線主任、餐飲服務人員、門市人員、行政人員等多元職缺，其中更有廠商開出薪資10萬元職缺積極求才，有興趣求職者請把握機會前往面試。

就服處指出，桃市「安穩僱用計畫」延長受理至今年6月30日止，雇主聘僱由公立就業服務機構所推介之失業勞工，可獲得最高3萬元僱用獎助，受僱勞工也可獲得最高2萬元就業獎勵，歡迎民眾至徵才活動現場諮詢登記；活動現場也提供「青年安薪就業讚」及「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵」多種方案諮詢及登記，歡迎有意尋職民眾踴躍參與。

徵才活動場次資訊如下：

1. 1月13日（四） 13:00-15:30 陽明公園市民活動中心（桃園市桃園區介壽路199號）21家廠商，1000個職缺。

2. 1月14日（五）9:00-12:00 南區職業重建服務據點（桃園市中壢區明德路60號4樓）22家廠商，900個職缺。

3. 1月19日（三）9:00-13:00 中壢就業中心（桃園市中壢區新興路182號）26家廠商，800個職缺。

桃園 徵才活動

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