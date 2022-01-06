立委趙正宇寒冬送暖 幫華山募年菜圓圍爐夢

農曆春節將屆，桃園市在地立委趙正宇今舉辦寒冬送暖活動，將手套、襪子及白米罐頭等1千箱生活物資，分送給選區98裡弱勢家庭及獨居長者，另捐贈華山基金會300份年菜。他表示，希望藉由活動拋磚引玉，讓更多愛心能夠投入關懷活動，讓弱勢族群也能過個溫暖的農曆年。

趙正宇說，自己年輕時也曾為生活努力打拚，當行有餘力時，就想貢獻己力，回饋鄉親。這兩年在新冠肺炎肆虐下，社福團體募集物資困難，直接衝擊弱勢族群，但不少好友熱情響應，順牌製麵董事長劉元順贊助麵條，日正食品提供食用品優惠價格，民間友人黃國杰、張義忠也慷慨捐款。

今年的物資箱包括手套襪子、白米麵條及罐頭等民生物品，趙正宇獲知華山基金會的年菜募集不順，除了分送物資箱，也協助募捐300多份年菜，讓獨居長者一圓圍爐的夢。

趙正宇說，感謝各方企業公司一起出錢出力，共襄盛舉，讓疫情下的新年增添一分溫暖。