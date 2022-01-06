苗栗縣公費流感疫苗全民開打 肺炎鏈球菌疫苗擴大接種

苗栗縣公費流感疫苗第一階段、第二階段施打後，尚有1萬2000劑，縣府宣布即日起開放全民開打，另自購7000劑肺炎鏈球菌疫苗，擴大納入55歲以上原住民、村里長、議員，及鄉鎮市長、代表接種對象。

縣政府今年採購13萬8000劑公費流感疫苗，去年10月1日、11月15日分別第一、第二階段開打，施打率91.3%，縣府衛生局盤點還剩餘1萬2000劑，為充分利用疫苗，即日起開放全民施打，民眾可以到合約醫療院所，及各地衛生所接種。

此外，接種肺炎鏈球菌疫苗（PPV）是最有效的預防方式，衛福部提供75歲以上長者免費接種1劑肺炎鏈球菌多醣體疫苗，縣府2020年起加碼採購23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗，提供65歲至74歲民眾施打，即日起再納入55歲以上原住民、村里長、議員，及鄉鎮市長、代表擴大接種。

衛生局指出，符合肺炎鏈球菌疫苗接種條件的民眾，可攜帶健保卡、身分證就近至衛生所，或大千綜合醫院、衛生福利部苗栗醫院、苑裡李綜合醫院、為恭紀念醫院，及通霄光田醫院施打，盡早接種提早獲得保護力，減少疾病危害。