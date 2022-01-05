快訊

確診清潔員跨年跑歌友會 「千人照片曝光」衛生局釐清中

1小時連2震！21:54地牛再翻身 最大震度嘉義4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

航空城安置住宅發包 原居民購屋享成本價再8折

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今宣布航空城安置住宅已全數發包，預計明年第一季開放民眾申請。記者陳俊智／攝影
桃園市長鄭文燦今宣布航空城安置住宅已全數發包，預計明年第一季開放民眾申請。記者陳俊智／攝影

桃園航空城去年11月動工，邁入實質建設階段。桃園市長鄭文燦今宣布航空城安置住宅已全數發包，地點分布在2條捷運沿線和機場園區，預計今年第2季陸續動工，明年第1季能受理住戶申請，最快後年10月能點交入住。

航空城安置住宅是為了安置航空城開發範圍原有居民，目前總戶數1926戶，市府經意願調查，評估足夠滿足居民需求。

鄭文燦表示，安置住宅與社會住宅有所不同，前者除了坪數較大、房型多元，還可以讓安置戶購買，且另有優惠。

都發局長盧維屏指出，安置戶購買安置住宅，將成本價計算，然後以最小房型的最高價格，扣除安置戶所領土地及建物補償費，差額再打8折。購買車位價格也想有成本價8折優惠，讓居民可以安心入住。

鄭市長指出，安置住宅分布在捷運站周邊，機捷A18站有590戶、A11站有110戶，捷運綠線G17站有160戶，機場園區內則有1066戶，未來交通及生活機能都非常方便，預計今年第2季就會陸續開工，明年第1季受理申請、第3季簽約，最快後年10月完成點交入住。

航空城 捷運 桃園

延伸閱讀

鄭文燦挨批防疫不力 桃市副發言人：請戴口罩支持防疫

國民黨轟鄭文燦棄防疫不顧 市府反批「抹黑」要求道歉

藍批鄭文燦Omicron入侵桃機還在忙助選 棄市民健康不顧

桃園防疫旅館加嚴 地方衛生組將進駐控管

相關新聞

航空城安置住宅發包 原居民購屋享成本價再8折

桃園航空城去年11月動工，邁入實質建設階段。桃園市長鄭文燦今宣布航空城安置住宅已全數發包，地點分布在2條捷運沿線和機場園...

八德大溪塞車有解？桃議員促「大鶯豐德交流道」工程加速

桃園市政府2018年規畫增設大鶯豐德交流道，未來八德重區、埔頂重劃區、大溪老城區都能快速連結國道三號，可望紓解國三大溪交...

桃園催打氣 明起接種疫苗可領200元禮券

桃園市衛生局鼓勵符合資格民眾打疫苗，明起到合約醫療院所接種1、2劑，可領200元便利商店禮券，鼓勵方案至月底為止。

胎兒急產來報到 竹市消防新生兒捕手三度助孕婦生產

新竹市消防局上月6日深夜完成一件急產接生案件，本月3日晚間6點43分再接獲民眾報案有孕婦急產，請求協助。這次男嬰更是急著...

新春揮毫春聯 苗栗縣府1月7、8日供索取

春節的腳步近了，苗栗縣政府1月7日、8日在第一辦公大樓，辦理「瑞虎迎春日日好」-2022新春揮毫活動，名家書寫春聯供民眾...

桃園火車站8日將設接種站 逾期居留者打疫苗不通報

年節前夕疫情升溫，為使逾期居留的外籍人士安心打疫苗，桃園市移民署專勤隊與市府衛生局合作，本月8日將在桃園火車站設置疫苗接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。