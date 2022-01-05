航空城安置住宅發包 原居民購屋享成本價再8折

桃園航空城去年11月動工，邁入實質建設階段。桃園市長鄭文燦今宣布航空城安置住宅已全數發包，地點分布在2條捷運沿線和機場園區，預計今年第2季陸續動工，明年第1季能受理住戶申請，最快後年10月能點交入住。

航空城安置住宅是為了安置航空城開發範圍原有居民，目前總戶數1926戶，市府經意願調查，評估足夠滿足居民需求。

鄭文燦表示，安置住宅與社會住宅有所不同，前者除了坪數較大、房型多元，還可以讓安置戶購買，且另有優惠。

都發局長盧維屏指出，安置戶購買安置住宅，將成本價計算，然後以最小房型的最高價格，扣除安置戶所領土地及建物補償費，差額再打8折。購買車位價格也想有成本價8折優惠，讓居民可以安心入住。

鄭市長指出，安置住宅分布在捷運站周邊，機捷A18站有590戶、A11站有110戶，捷運綠線G17站有160戶，機場園區內則有1066戶，未來交通及生活機能都非常方便，預計今年第2季就會陸續開工，明年第1季受理申請、第3季簽約，最快後年10月完成點交入住。