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阿伯遭龜殼花蛇吻 反擊留住牠就醫脫險

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣造橋鄉一名68歲老翁在農田工作遭蛇吻，他反擊留下證物經辨識是龜殼花，消防人員20多分鐘內將他緊急施打血清脫險。圖／苗栗縣政府消防局提供
苗栗縣造橋鄉一名68歲老翁在農田工作遭蛇吻，他反擊留下證物經辨識是龜殼花，消防人員20多分鐘內將他緊急施打血清脫險。圖／苗栗縣政府消防局提供

蛇不冬眠作怪，今天上午苗栗縣造橋鄉一名68歲老翁在農田工作遭蛇吻，他反擊打得蛇奄奄一息，留下證物經辨識是龜殼花，苗栗縣消防局第二大隊造橋分隊據報將老翁送衛生福利部苗栗醫院，20多分鐘內緊急施打血清脫險。

造橋消防分隊今天上午9點多接獲通報，人車趕到造橋鄉大龍村民宅，發現一條蛇奄奄一息躺在農用搬運車的車斗，一名老翁左手中指遭咬傷出血，傷口不深，意識清楚，消防人員查訪，老翁在山上農田工作時，遭到突然竄出的蛇咬傷，因蛇的頭部呈三角性，他擔心有毒，用鋤頭反擊，並將受傷的蛇丟到車斗，趕緊報案「119」。

消防人員拍照，提醒老翁保持冷靜，減少活動，卸除戒指、手表等束縛物，避免肢體腫脹後不易移除，而影響到肢體循環，標示遭咬傷部位腫脹範圍，並保持低於心臟位置，運用彈性繃帶，由近心端往遠心端，在不妨礙血液循環原則下包紮，輔以夾板固定，盡速送苗栗醫院，經辨識特徵確定是龜殼花咬傷，施打血清救治。

苗栗縣政府農業處表示，天氣越來越熱，蛇越來越不冬眠，天氣較冷只是活動力降低，因此冬天仍要提防蛇吻。消防局則提醒蛇吻後應牢記「5要5不」，5要：要視為毒蛇咬傷處理，要記毒蛇外觀特徵，要脫飾品避免肢體腫脹，要包傷口上緣，減緩毒液擴散，要保持冷靜並盡速就醫；5不：不割開傷口，不用嘴吸出毒液，避免感染，不冰敷避免組織壞死，不飲酒或刺激性飲料，避免加速毒液作用，不延誤就醫，耽誤治療時機。

苗栗縣造橋鄉一名68歲老翁在農田工作遭蛇吻，他反擊留下證物經辨識是龜殼花，消防人員20多分鐘內將他緊急施打血清脫險。圖／苗栗縣政府消防局提供
苗栗縣造橋鄉一名68歲老翁在農田工作遭蛇吻，他反擊留下證物經辨識是龜殼花，消防人員20多分鐘內將他緊急施打血清脫險。圖／苗栗縣政府消防局提供

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