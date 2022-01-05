阿伯遭龜殼花蛇吻 反擊留住牠就醫脫險

蛇不冬眠作怪，今天上午苗栗縣造橋鄉一名68歲老翁在農田工作遭蛇吻，他反擊打得蛇奄奄一息，留下證物經辨識是龜殼花，苗栗縣消防局第二大隊造橋分隊據報將老翁送衛生福利部苗栗醫院，20多分鐘內緊急施打血清脫險。

造橋消防分隊今天上午9點多接獲通報，人車趕到造橋鄉大龍村民宅，發現一條蛇奄奄一息躺在農用搬運車的車斗，一名老翁左手中指遭咬傷出血，傷口不深，意識清楚，消防人員查訪，老翁在山上農田工作時，遭到突然竄出的蛇咬傷，因蛇的頭部呈三角性，他擔心有毒，用鋤頭反擊，並將受傷的蛇丟到車斗，趕緊報案「119」。

消防人員拍照，提醒老翁保持冷靜，減少活動，卸除戒指、手表等束縛物，避免肢體腫脹後不易移除，而影響到肢體循環，標示遭咬傷部位腫脹範圍，並保持低於心臟位置，運用彈性繃帶，由近心端往遠心端，在不妨礙血液循環原則下包紮，輔以夾板固定，盡速送苗栗醫院，經辨識特徵確定是龜殼花咬傷，施打血清救治。