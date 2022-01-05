桃機清潔員再傳3例確診 疑都是大夜班人員
桃園機場外包清潔人員爆群聚感染，中央疫情指揮中心下午公布今天增加一例確診，但稍早傳該公司全員採檢又有3人驗出病毒，疫調人員正擴大匡列對象；桃園市府未證實此事，但表示明天上午防疫會議說明。
承包機場清潔工作的是信實企業，其名下800多名員工昨天由桃園市政府協助採檢；據了解，該公司截至今天下午3時的採檢結果都是陰性，但尚有100多人報告未出爐，下午6時許資訊更新，才又添3例個案。
疫調人員分析，已知新增加的3例個案也是清潔工，與先前公布個案一樣，全都是大夜班人員，疑該公司大夜班防疫工作有疏漏，但還要進一步釐清。
桃園市政府未證實消息正確，僅表示明天上午防疫會議說明，另有關整起事件的感染原因，也由中央疫情指揮中心調查。
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