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桃機清潔員再傳3例確診 桃市府出面這樣回應

勞發署邀您做公益 周六中壢銀河廣場提供年節禮盒採購

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
本月8日在中壢區銀河廣場舉辦「過好年送好禮，良品市集歡樂購」聯合推廣活動，鼓勵民眾到場消費支持本地商家做公益。記者翁唯真／翻攝
本月8日在中壢區銀河廣場舉辦「過好年送好禮，良品市集歡樂購」聯合推廣活動，鼓勵民眾到場消費支持本地商家做公益。記者翁唯真／翻攝

農曆春節將近，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署輔導的庇護工場創業鳳凰及多元就業商家推出特色年節禮盒，為鼓勵民眾採購公益商品，今邀請34個單位設攤，提供上百種良品禮盒，將於本月8日在中壢區銀河廣場舉辦「過好年送好禮，良品市集歡樂購」聯合推廣活動，鼓勵民眾到場消費支持本地商家做公益。

因應民眾過年購物需求，良品市集歡樂購活動現場有地方農特產、烘焙糕點、有機蔬果、咖啡茶飲、手工美食、工藝文創、生活雜貨、童裝用品及寵物用品，現場並提供試吃及服務體驗，可搭配成伴手禮盒，送禮自用兩相宜，商品多元豐富。

為衝人氣及拼買氣，現場更推出眾多購物好康，消費滿300元除贈送精美禮品外，還可參加摸彩，獎項包括空氣清淨機、氣炸鍋等實用小家電，買越多中獎機會越多，使用振興5倍券消費也可享優惠。

桃竹苗分署長賴家仁表示，分署輔導的庇護工場及多元就業單位都是提供弱勢就業機會的團體，而創業鳯凰則是本地創業商家；今年特別製作良品年節禮盒EDM發送給桃竹苗地區各大企業機構，協助行銷產品，當天現場也安排一連串精彩節目，有親子帶動唱、泡泡魔術秀及音樂饗宴，邀請大家一起來買好物做公益。

創業 庇護工場

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