勞發署邀您做公益 周六中壢銀河廣場提供年節禮盒採購

農曆春節將近，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署輔導的庇護工場、創業鳳凰及多元就業商家推出特色年節禮盒，為鼓勵民眾採購公益商品，今邀請34個單位設攤，提供上百種良品禮盒，將於本月8日在中壢區銀河廣場舉辦「過好年送好禮，良品市集歡樂購」聯合推廣活動，鼓勵民眾到場消費支持本地商家做公益。

因應民眾過年購物需求，良品市集歡樂購活動現場有地方農特產、烘焙糕點、有機蔬果、咖啡茶飲、手工美食、工藝文創、生活雜貨、童裝用品及寵物用品，現場並提供試吃及服務體驗，可搭配成伴手禮盒，送禮自用兩相宜，商品多元豐富。

為衝人氣及拼買氣，現場更推出眾多購物好康，消費滿300元除贈送精美禮品外，還可參加摸彩，獎項包括空氣清淨機、氣炸鍋等實用小家電，買越多中獎機會越多，使用振興5倍券消費也可享優惠。

桃竹苗分署長賴家仁表示，分署輔導的庇護工場及多元就業單位都是提供弱勢就業機會的團體，而創業鳯凰則是本地創業商家；今年特別製作良品年節禮盒EDM發送給桃竹苗地區各大企業機構，協助行銷產品，當天現場也安排一連串精彩節目，有親子帶動唱、泡泡魔術秀及音樂饗宴，邀請大家一起來買好物做公益。