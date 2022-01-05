新竹台大分院周年慶 捐血134袋救血庫
新竹台大分院5日在生醫醫院竹北院區舉辦整併周年慶，院方播放回顧與展望影片向醫護同仁致意，也表揚「防疫團隊」、「優良教師」、「資深服務同仁」3類團隊無私奉獻及付出。有鑑於全台鬧血荒，院方在大門旁安排捐血車辦理公益愛心捐血活動，一整天成功募集134袋血做公益。
新竹台大分院院長余忠仁表示，過去1年組織整併不容易，因應疫情醫院推動視訊門診、零接觸採檢站、零接觸生理監測等防疫作為，持續發展急重難症之全人醫療服務，積極與產官學研合作結盟，加速推動智慧醫療發展，成立全方位服務的婦幼醫學中心等。
余忠仁感謝每一位同仁群策群力、堅守崗位，也謝謝在疫情期間慷慨捐輸防疫物資與設備，未來新竹台大分院將持續發展智慧醫療，並以提供醫學中心等級的醫療服務為目標全力以赴，如引進達文西手臂設備、成立神經醫學中心、乳房醫學中心、睡眠醫學中心等特色醫療中心，提升大新竹地區的醫療服務品質。
新竹台大分院表示，為善盡社會責任，今日上午9時至下午4時於生醫醫院竹北院區大門口旁安排捐血車，辦理公益愛心捐血活動，院長余忠仁院長、副院長譚慶鼎等人也帶頭響應捐血救血庫。
新竹捐血中心主任王雲龍指出，今年的缺血情況特別嚴重，在疫情期間，醫院的用血量減少，捐血量也減少，因為很多單位都因為疫情而取消或者延後來辦理捐血活動，但整體來說，醫院用血並沒有出現嚴重的缺乏。
王雲龍說，疫情過後，因疫情趨緩，很多民眾病患都陸續回到醫院，讓血庫從去年的10月開始到目前，醫院用血量比前年同期多出約1成，導致現在醫院的庫存血量如此不足。經新竹捐血中心統計，今日活動成功募集134袋血，呼籲更多民眾挽袖捐血做公益。
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