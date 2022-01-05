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新竹台大分院周年慶 捐血134袋救血庫

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹捐血中心王雲龍主任陪同新竹台大分院院長余忠仁與副院長譚慶鼎捐血，呼籲大眾挽袖捐血獻愛心。圖／新竹台大分院提供
新竹捐血中心王雲龍主任陪同新竹台大分院院長余忠仁與副院長譚慶鼎捐血，呼籲大眾挽袖捐血獻愛心。圖／新竹台大分院提供

新竹台大分院5日在生醫醫院竹北院區舉辦整併周年慶，院方播放回顧與展望影片向醫護同仁致意，也表揚「防疫團隊」、「優良教師」、「資深服務同仁」3類團隊無私奉獻及付出。有鑑於全台鬧血荒，院方在大門旁安排捐血車辦理公益愛心捐血活動，一整天成功募集134袋血做公益。

新竹台大分院院長余忠仁表示，過去1年組織整併不容易，因應疫情醫院推動視訊門診、零接觸採檢站、零接觸生理監測等防疫作為，持續發展急重難症之全人醫療服務，積極與產官學研合作結盟，加速推動智慧醫療發展，成立全方位服務的婦幼醫學中心等。

余忠仁感謝每一位同仁群策群力、堅守崗位，也謝謝在疫情期間慷慨捐輸防疫物資與設備，未來新竹台大分院將持續發展智慧醫療，並以提供醫學中心等級的醫療服務為目標全力以赴，如引進達文西手臂設備、成立神經醫學中心、乳房醫學中心、睡眠醫學中心等特色醫療中心，提升大新竹地區的醫療服務品質。

新竹台大分院表示，為善盡社會責任，今日上午9時至下午4時於生醫醫院竹北院區大門口旁安排捐血車，辦理公益愛心捐血活動，院長余忠仁院長、副院長譚慶鼎等人也帶頭響應捐血救血庫。

新竹捐血中心主任王雲龍指出，今年的缺血情況特別嚴重，在疫情期間，醫院的用血量減少，捐血量也減少，因為很多單位都因為疫情而取消或者延後來辦理捐血活動，但整體來說，醫院用血並沒有出現嚴重的缺乏。

王雲龍說，疫情過後，因疫情趨緩，很多民眾病患都陸續回到醫院，讓血庫從去年的10月開始到目前，醫院用血量比前年同期多出約1成，導致現在醫院的庫存血量如此不足。經新竹捐血中心統計，今日活動成功募集134袋血，呼籲更多民眾挽袖捐血做公益。

新竹台大分院5日在生醫醫院竹北院區舉辦整併周年慶。圖／新竹台大分院提供
新竹台大分院5日在生醫醫院竹北院區舉辦整併周年慶。圖／新竹台大分院提供
民眾響應公益愛心捐血活動。記者巫靜婷／攝影
民眾響應公益愛心捐血活動。記者巫靜婷／攝影

捐血中心 新竹 疫情

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