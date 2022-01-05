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鄭文燦挨批防疫不力 桃市副發言人：請戴口罩支持防疫

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
國民黨桃園市議員梁為超（右起）、徐玉樹和詹江村今開記者會，砲轟中央與桃園市府防疫不力。記者陳俊智／攝影
國民黨桃園市議員梁為超（右起）、徐玉樹和詹江村今開記者會，砲轟中央與桃園市府防疫不力。記者陳俊智／攝影

國民黨桃園市議員徐玉樹、梁為超和詹江村今天開記者會，砲轟中央及桃園市政府防疫不力，指桃園市長鄭文燦不斷強調要守住機場國門，卻出現多例確診，質疑「國門守住了嗎？」桃園市政府副發言人吳安琪則回應，此刻需要的是防疫同心和防疫一體的表現，請戴上口罩一起支持防疫。

徐玉樹等人認為，目前機場PCR核酸檢測，要等一天才會有結果，「速度太慢了」，一般到防疫旅館入住後，才知確診送醫，在此過程，難保會出現疏漏。雖然中央疫情指揮中心決定4日起入境者須持登機2日內採檢陰性證明，但這樣還是不夠，當天採檢陰性報告才是安全做法。

徐玉樹表示，桃園好不容易從疫情中重新站起，餐廳、小吃業者有生意可做，訂單陸續進來，但現在又被打亂，民眾很擔心去年「避桃令」、「禁桃令」再發生；他認為，台中和高雄也有國際機場，可增加國際航班，分流入境旅客，除了減輕桃園防疫量能負擔，也能歸國旅客就近返家，減少移動風險。

疫情衝擊民生經濟，徐、梁、詹3人也將炮口指向鄭文燦，指鄭多次公開表示市府會努力守住機場國門，但如今出現5例本土病例，質疑「守住了嗎？」

吳安琪表示，桃園機場清潔人員前天傳出確診，市長已第一時間指揮調度各項防疫工作，衛生局也漏夜疫調、擴大匡列、擴大採檢，以最快速度建立起防火牆。目前中央疫情指揮中心也在機場成立前進指揮所，「此刻需要的是防疫同心和防疫ㄧ體的表現，請戴上口罩一起支持防疫」。

桃園機場 疫情 口罩

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