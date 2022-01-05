快訊

隱園變公園？估價師曝陶朱隱園使用執照登載「開放民眾參觀」

桃機確診清潔人員足跡曝光 4人去過「這12處」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

八德大溪塞車有解？桃議員促「大鶯豐德交流道」工程加速

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
大鶯豐德交流道可望紓解八德、大溪等地交通，市府交通局表示，全案預計2026年完工，目前皆按照進度推動。圖／交通局提供
大鶯豐德交流道可望紓解八德、大溪等地交通，市府交通局表示，全案預計2026年完工，目前皆按照進度推動。圖／交通局提供

桃園市政府2018年規畫增設大鶯豐德交流道，未來八德重區、埔頂重劃區、大溪老城區都能快速連結國道三號，可望紓解國三大溪交流道及國二大湳交流道交通壅塞問題。但多名市議員認為工程進度緩慢，市民不知要等到何時。市府交通局表示，去年10月已通過可行性研究核定，接下來將由交通部高公局完成交流道施工，市府負責連絡道施工作業，全案預計2026年完工，目前皆按照進度推動。

大鶯豐德交流道總經費54.35億元，其中交流道建設經費26.95億元，工程費20.35億元由國道基金支應，市府負擔用地費與連絡道費用。此案核定後將由高公局進行環差、都市計畫變更、設計、用地取得及開工等程序，總計畫期程約60個月。

市長鄭文燦表示，大鶯豐德交流道分為交流道主要系統、地方連絡道2大部分，目前高公局正進行建設計畫及規劃設計，預計明年設計完成後，後年取得用地，2024年開始施工，以2026年完工通車為目標；現在大湳交流道每到假日周邊容易塞車，大鶯豐德交流道打通後，將可大幅縮短台北到八德、大溪的距離。

「至今沒明顯進度！」議員呂林小鳳說，大鶯豐德交流道去年10月就通過行政院核定可行性研究，但現在還不知道什麼時候可以動工，甚至有人謠傳計畫已經胎死腹中。議員朱珍瑤也表示，在地人對大鶯豐德交流道引頸期盼，但目前連設計規畫跟環評都還沒完成，接下來的土地徵收和發包動工不知要等到何時。

交通局長劉慶豐表示，大鶯豐德交流道用地取得面積約13.95公頃，雖然用地涉及國防部陸軍化生放核訓練中心，但須拆遷的民房數量不多，進度會比中豐交流道還快，市府會與交通部及國防部持續協調。

國道

延伸閱讀

新北城市加減法工程並進 以2030願景翻轉城市新美學

國2甲天空斷橋「台15線延伸至台61線」 拚2029年通車

春節9天返鄉出遊 高公局公布國道2大「好走」時段

不斷更新／元旦國道14地雷路段 午後國5北返車潮湧現

相關新聞

八德大溪塞車有解？桃議員促「大鶯豐德交流道」工程加速

桃園市政府2018年規畫增設大鶯豐德交流道，未來八德重區、埔頂重劃區、大溪老城區都能快速連結國道三號，可望紓解國三大溪交...

桃園催打氣 明起接種疫苗可領200元禮券

桃園市衛生局鼓勵符合資格民眾打疫苗，明起到合約醫療院所接種1、2劑，可領200元便利商店禮券，鼓勵方案至月底為止。

胎兒急產來報到 竹市消防新生兒捕手三度助孕婦生產

新竹市消防局上月6日深夜完成一件急產接生案件，本月3日晚間6點43分再接獲民眾報案有孕婦急產，請求協助。這次男嬰更是急著...

新春揮毫春聯 苗栗縣府1月7、8日供索取

春節的腳步近了，苗栗縣政府1月7日、8日在第一辦公大樓，辦理「瑞虎迎春日日好」-2022新春揮毫活動，名家書寫春聯供民眾...

桃園火車站8日將設接種站 逾期居留者打疫苗不通報

年節前夕疫情升溫，為使逾期居留的外籍人士安心打疫苗，桃園市移民署專勤隊與市府衛生局合作，本月8日將在桃園火車站設置疫苗接...

竹縣周六加開2場疫苗隨到隨打 打1、2劑可領200元禮券

為衝高疫苗接種率，中央宣布今日起18歲以上民眾施打第一、二劑疫苗，地方政府加發200元禮券。新竹縣政府5日表示，配合中央...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。