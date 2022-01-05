八德大溪塞車有解？桃議員促「大鶯豐德交流道」工程加速

桃園市政府2018年規畫增設大鶯豐德交流道，未來八德重區、埔頂重劃區、大溪老城區都能快速連結國道三號，可望紓解國三大溪交流道及國二大湳交流道交通壅塞問題。但多名市議員認為工程進度緩慢，市民不知要等到何時。市府交通局表示，去年10月已通過可行性研究核定，接下來將由交通部高公局完成交流道施工，市府負責連絡道施工作業，全案預計2026年完工，目前皆按照進度推動。

大鶯豐德交流道總經費54.35億元，其中交流道建設經費26.95億元，工程費20.35億元由國道基金支應，市府負擔用地費與連絡道費用。此案核定後將由高公局進行環差、都市計畫變更、設計、用地取得及開工等程序，總計畫期程約60個月。

市長鄭文燦表示，大鶯豐德交流道分為交流道主要系統、地方連絡道2大部分，目前高公局正進行建設計畫及規劃設計，預計明年設計完成後，後年取得用地，2024年開始施工，以2026年完工通車為目標；現在大湳交流道每到假日周邊容易塞車，大鶯豐德交流道打通後，將可大幅縮短台北到八德、大溪的距離。

「至今沒明顯進度！」議員呂林小鳳說，大鶯豐德交流道去年10月就通過行政院核定可行性研究，但現在還不知道什麼時候可以動工，甚至有人謠傳計畫已經胎死腹中。議員朱珍瑤也表示，在地人對大鶯豐德交流道引頸期盼，但目前連設計規畫跟環評都還沒完成，接下來的土地徵收和發包動工不知要等到何時。

交通局長劉慶豐表示，大鶯豐德交流道用地取得面積約13.95公頃，雖然用地涉及國防部陸軍化生放核訓練中心，但須拆遷的民房數量不多，進度會比中豐交流道還快，市府會與交通部及國防部持續協調。