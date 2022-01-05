強化春節防疫 竹縣防疫旅館總體檢

新竹縣政府為防堵疫情，執行防疫旅館體檢輔導作業，縣府今日指出，日前已由交旅處偕衛生局，針對轄內6家防疫旅館進行各項SOP流程稽查，確保防疫旅館確實做好防疫標準作業流程，6家防疫旅館皆符合中央規定，竹縣春節防疫措施已全面就緒，請返台民眾放心入住。

交旅處指出，轄內6家防疫旅館共有251間房，截至到2月14日都已經預約額滿，由於旅客入住一次都是1至2周的時間，加上中間需消毒靜置，零碎的日期也無法安插其他檢疫旅客，目前仍有零星旅客詢問檢疫住宿，建議他們持續詢問其他縣市或提供集中檢疫所資訊參考。

交旅處說明，防疫旅館查核作業是依據衛福部「防疫旅宿設置及管理因應指引」及「因應COVID-19疫情防疫旅宿檢核表」，要求旅館落實各項防疫措施，分別就居家檢疫者入住安排、門禁管理及安全維護、房間及設備、環境清消及廢棄物清理、工作人員健康管理及注意事項等23項作逐項通盤檢查。

另外，衛生局加強「春節檢疫專案」，高風險春節檢疫工作人員、防疫計程車司機與防疫旅館第一線人員，將全面接種第3劑疫苗，每周執行公費快篩，強化工作人員防護及落實工作環境清潔消毒。