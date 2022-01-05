桃園催打氣 明起接種疫苗可領200元禮券

桃園市衛生局鼓勵符合資格民眾打疫苗，明起到合約醫療院所接種1、2劑，可領200元便利商店禮券，鼓勵方案至月底為止。

桃園去年底配合中央政策辦理默德納疫苗接種專案，在火車站、連鎖超市、大型商圈跟outlet設置接種站，讓符合資格者隨到隨打，接種就送白米，白米送完後改送超商百元禮券。

衛生局指出，桃園目前第一劑接種涵蓋率超過80%，第二劑也有71%。目前禮券還剩1萬多張，金額總計1百萬餘元，將會用於新一波鼓勵政策，完成接種就送2張，預計能再帶動一波買氣。

衛生局表示，新的接種鼓勵方案明天上路，將持續到月底為止，只要年滿18歲，經醫生評估適合接種，不論是第1劑或第2劑，都可以領取200元禮券。關於禮券發放，市府會先分送到各接種點，讓民眾現打現領。