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桃園機場群聚感染 黃偉哲：宣導民眾拍照戴口罩

中央社 / 台南5日電

年關將近，桃園機場爆發COVID-19群聚感染，台南市長黃偉哲今天表示，台南將加強查察防疫旅館，宣導民眾接種第3劑疫苗，拍照時戴好口罩，不要拿下來。

黃偉哲今天接受媒體聯訪時指出，經過數波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，民眾多熟稔如何防範疫情，不會慌了手腳，但不管是民眾或防疫人員，多少有些防疫疲乏，必須戒慎恐懼。

黃偉哲表示，美國去年初Delta變種病毒流行時期，1天20多萬例確診病例，驚慌失措，印度1天20萬例至30萬例確診病例，也是很受不了；如今，美國Omicron變異病毒1天104萬例，生活作息如常，除Omicron症狀較輕，在某種程度來講，大家也有點防疫疲乏，因此，國外甚至出現嚴格管制民眾卻上街抗議，他希望台灣不要發生。

黃偉哲說，台南將努力查察防疫旅館，宣導民眾接種第3劑疫苗，拍照時戴好口罩，不要拿下來；目前台南逾7成防疫旅館有獨立空調，沒有獨立空調的防疫旅館若無解決方案，就得退出防疫旅館行列。

面臨Omicron可能的大流行，黃偉哲表示，Omicron病毒潛伏期短，大概3天就會發病，但有時會有漏網之魚成為社區不定時炸彈或隱性傳染鏈，此時得靠戴口罩處理、保持社交距離因應。

黃偉哲說，市府將要求第一線醫護人員、防疫人員、警消及外勤人員儘快施打第3劑疫苗，也期盼年長者樂於施打第2劑，覆蓋率越高越好。

黃偉哲 防疫旅館 台南

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