新春揮毫春聯 苗栗縣府1月7、8日供索取

春節的腳步近了，苗栗縣政府1月7日、8日在第一辦公大樓，辦理「瑞虎迎春日日好」-2022新春揮毫活動，名家書寫春聯供民眾以統一發票兌換索取，縣長徐耀昌今天歡迎多多利用。

縣府文化觀光局指出，春聯兌換時間，1月7日上午9點到11點30分、下午2點到4點半，8日上午9點到11點半，5張發票兌換7字對聯、創意對聯，3張兌換堂號紙，2張兌換吉祥話、大單字紙，1張換小單字紙，創意春聯每人每次限兌換1幅，其餘限2幅。

沐箜現代國樂團中國笛、琵琶演奏悠揚樂聲中，書法名家羅文澤、邱瑞霞今天上午在縣府大廳在揮毫，有別於常用紙張，特別選用木材，注入新活力，此外，現場安排徐耀昌與幼童及長者參與，營造出「青銀共創」的跨世代交流場景。