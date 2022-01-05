快訊

封城一直來：中國坦承「武漢封城後最慘疫情」何解？

房價如何下來？ 趨勢專家曝「其實不用打房」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新春揮毫春聯 苗栗縣府1月7、8日供索取

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府1月7日、8日在第一辦公大樓，辦理統一發票兌換索取春聯活動，縣長徐耀昌今天歡迎多多利用。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府1月7日、8日在第一辦公大樓，辦理統一發票兌換索取春聯活動，縣長徐耀昌今天歡迎多多利用。記者范榮達／攝影

春節的腳步近了，苗栗縣政府1月7日、8日在第一辦公大樓，辦理「瑞虎迎春日日好」-2022新春揮毫活動，名家書寫春聯供民眾以統一發票兌換索取，縣長徐耀昌今天歡迎多多利用。

縣府文化觀光局指出，春聯兌換時間，1月7日上午9點到11點30分、下午2點到4點半，8日上午9點到11點半，5張發票兌換7字對聯、創意對聯，3張兌換堂號紙，2張兌換吉祥話、大單字紙，1張換小單字紙，創意春聯每人每次限兌換1幅，其餘限2幅。

沐箜現代國樂團中國笛、琵琶演奏悠揚樂聲中，書法名家羅文澤、邱瑞霞今天上午在縣府大廳在揮毫，有別於常用紙張，特別選用木材，注入新活力，此外，現場安排徐耀昌與幼童及長者參與，營造出「青銀共創」的跨世代交流場景。

徐耀昌表示，感謝縣府團隊一年的努力，各界鼎力相助，讓縣政得以順利推動，祝福鄉親新的一年，能夠「虎添雙翼前程遠；國展宏圖事業新」，各行各業都能收穫滿滿,，財源滾滾來。

苗栗縣政府1月7日、8日在第一辦公大樓，辦理統一發票兌換索取春聯活動，縣長徐耀昌今天歡迎多多利用。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府1月7日、8日在第一辦公大樓，辦理統一發票兌換索取春聯活動，縣長徐耀昌今天歡迎多多利用。記者范榮達／攝影

徐耀昌 春聯 統一發票

延伸閱讀

苗栗元旦升旗典禮8千人參與 徐耀昌摸彩加碼抽iPhone13

若竹南、頭份被合併 徐耀昌：我就參選大新竹市長

徐耀昌：2026才是竹竹苗升格最佳時機

民進黨硬推新竹縣市合併 苗縣長徐耀昌：淪為逼婚、搶婚笑話

相關新聞

Omicron本土現蹤 新竹市催打疫苗送200元禮券爆人潮

桃園機場爆發群聚事件，昨天公布新增4例本土，病毒基因定序初步判定感染Omicron，引起民眾關注。新竹市中正市場疫苗施打...

竹縣周六加開2場疫苗隨到隨打 打1、2劑可領200元禮券

為衝高疫苗接種率，中央宣布今日起18歲以上民眾施打第一、二劑疫苗，地方政府加發200元禮券。新竹縣政府5日表示，配合中央...

桃園火車站8日將設接種站 逾期居留者打疫苗不通報

年節前夕疫情升溫，為使逾期居留的外籍人士安心打疫苗，桃園市移民署專勤隊與市府衛生局合作，本月8日將在桃園火車站設置疫苗接...

胎兒急產來報到 竹市消防新生兒捕手三度助孕婦生產

新竹市消防局上月6日深夜完成一件急產接生案件，本月3日晚間6點43分再接獲民眾報案有孕婦急產，請求協助。這次男嬰更是急著...

新春揮毫春聯 苗栗縣府1月7、8日供索取

春節的腳步近了，苗栗縣政府1月7日、8日在第一辦公大樓，辦理「瑞虎迎春日日好」-2022新春揮毫活動，名家書寫春聯供民眾...

本土疫情升溫 竹市春節專案防疫加強、公共場所消毒

因應近期本土疫情升溫，新竹市長林智堅今開防疫會議，宣布春節專案返國民眾入住防疫旅館完成隔離，返家居檢期間須落實防疫措施，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。