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新春揮毫春聯 苗栗縣府1月7、8日供索取
春節的腳步近了，苗栗縣政府1月7日、8日在第一辦公大樓，辦理「瑞虎迎春日日好」-2022新春揮毫活動，名家書寫春聯供民眾以統一發票兌換索取，縣長徐耀昌今天歡迎多多利用。
縣府文化觀光局指出，春聯兌換時間，1月7日上午9點到11點30分、下午2點到4點半，8日上午9點到11點半，5張發票兌換7字對聯、創意對聯，3張兌換堂號紙，2張兌換吉祥話、大單字紙，1張換小單字紙，創意春聯每人每次限兌換1幅，其餘限2幅。
沐箜現代國樂團中國笛、琵琶演奏悠揚樂聲中，書法名家羅文澤、邱瑞霞今天上午在縣府大廳在揮毫，有別於常用紙張，特別選用木材，注入新活力，此外，現場安排徐耀昌與幼童及長者參與，營造出「青銀共創」的跨世代交流場景。
徐耀昌表示，感謝縣府團隊一年的努力，各界鼎力相助，讓縣政得以順利推動，祝福鄉親新的一年，能夠「虎添雙翼前程遠；國展宏圖事業新」，各行各業都能收穫滿滿,，財源滾滾來。
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