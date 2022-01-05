桃園火車站8日將設接種站 逾期居留者打疫苗不通報

年節前夕疫情升溫，為使逾期居留的外籍人士安心打疫苗，桃園市移民署專勤隊與市府衛生局合作，本月8日將在桃園火車站設置疫苗接種站，將遵照中央「不收費、不通報、不查處、不管制」的四不原則，現場也將備有多國語言通譯協助。

移民署桃園專勤隊去年12月6日起與衛生局合作，在桃園市聯新醫院、中美醫院及榮民總醫院桃園分院等醫療院所提供逾期居留外籍人士接種服務，18日、19日也在移工活動多的桃園火車站開設接疫苗接種站，兩天各有600餘人接種。

專勤隊指出，由於疫情升溫，過年期間南北人車往來量大，本月8日將再度於桃園火車站設置接種站，鼓勵所有外來人口前往施打，並配合指揮中心政策，採「不收費、不通報、不查處、不管制」，逾期居留者可放心前來接種；若當天不克前往，仍可與桃園市專勤隊接洽，撥打電話03-2174577，分機412、413。

專勤隊表示，移民署桃園服務站當天亦會派員到場，提供外來人口身分確認及受理統一證號申辦等服務，並提供多國語言通譯協助；本次接種將透過轄內NGO團體，協助宣導本次疫苗施打資訊。