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竹縣周六加開2場疫苗隨到隨打 打1、2劑可領200元禮券

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣8日將加開竹北、竹東地區新冠疫苗1、2劑隨到隨打服務，打疫苗可領200元禮券。圖為新竹縣長楊文科日前關心民眾施打疫苗照片。圖／新竹縣政府提供
新竹縣8日將加開竹北、竹東地區新冠疫苗1、2劑隨到隨打服務，打疫苗可領200元禮券。圖為新竹縣長楊文科日前關心民眾施打疫苗照片。圖／新竹縣政府提供

為衝高疫苗接種率，中央宣布今日起18歲以上民眾施打第一、二劑疫苗，地方政府加發200元禮券。新竹縣政府5日表示，配合中央政策，1月8日將分別在新竹縣婦幼館與台北榮民總醫院新竹分院，各辦理1場大型新冠疫苗接種活動，提供莫德納或BNT疫苗隨到隨打，來打疫苗的民眾就送200元超商禮券。

因應Omicron變異株疫情來勢洶洶，新竹縣政府將於1月8日分別在竹北市新竹縣婦幼館、竹東鎮台北榮民總醫院新竹分院，各辦理一場大型新冠疫苗接種活動，針對18歲以上施打第一劑或第二劑的民眾，提供莫德納或BNT疫苗隨到隨打，不用事前報名。

縣府表示，2場活動上午9時至12時皆安排BNT接種，下午1時至3時30分皆安排莫德納接種，來施打的民眾可領200元超商禮券，不限新竹縣民，也歡迎外籍朋友一同響應。

縣府指出，近期國內疫情受到境外變異株通報數大增的威脅，加上農曆春節大批海外返國過節國人增加，為降低社區傳播風險，有效阻擋病毒傳染，呼籲尚未完成二劑疫苗接種的鄉親們，特別是75歲以上長者，盡快就近到醫療院所接種。若能完成接種二劑疫苗者，建議追加第三劑，提升保護力，社區防疫網更安全。

衛生局表示，因應中央1922疫苗平台暫時關閉服務，為加強疫苗接種服務，新竹縣即日起至1月14日規畫58家醫療院所提供第三劑追加接種專診服務，符合第二劑疫苗施打日期滿5個月的民眾，第3劑疫苗劑疫苗可以選擇莫德納（半劑0.25cc）或BNT。

衛生局提醒民眾接種疫苗要攜帶健保卡、接種紀錄卡，若接種紀錄卡遺失者，需提前回原接種單位或轄區衛生所辦理補發後才能順利完成接種。另外，為了提供民眾就近至醫療院所接種第一、二劑，衛生局表示，即日起至1月14日已規畫62家醫療院所提供莫德納、BNT、AZ及高端疫苗接種服務。詳細資訊請上新竹縣政府衛生局新冠疫苗專區網站–最新消息查詢。

新冠疫苗 新竹 衛生局

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