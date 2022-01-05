Omicron本土現蹤 新竹市催打疫苗送200元禮券爆人潮

桃園機場爆發群聚事件，昨天公布新增4例本土，病毒基因定序初步判定感染Omicron，引起民眾關注。新竹市中正市場疫苗施打站本周正好加開專案施打送200元禮券，昨天湧入1754人接種，比前天951人多8成，今天早上也逾500人來施打，有民眾說看了疫情難免擔心，還是有打有安心。

新竹市政府3日到7日於中正市場疫苗施打站進行接種，Bnt、AZ、莫德納都有時段可選擇接種，完成接種者還可領到200元禮券，近日桃園傳出機場群聚事件，消息一出，中正市場疫苗施打站人潮爆量，接種民眾從2樓排到1樓，昨天下午從6條線加開到10條線才接種完畢。

今天早上表定8點開站，不少民眾7點半就來排隊，市府決定提前施打，市府與衛生局等單位連日來也總動員投入人力，讓疫苗施打工作順暢，現場安排3名醫師問診評估，依序讓民眾報到、接種、領禮券再到觀察區休息。

衛生局人員統計，今天早上到11點約接種500多人，打氣依舊很旺，觀察不少民眾是來接種第一劑，可能是因為新聞報導的疫情事件前來，也有民眾是從國外返台，前來接種第三劑疫苗，現場人員會先檢視其在國外的接種資料，再協助接種第三劑疫苗。

今天早上中正市場疫苗施打站現場不乏年輕臉孔，也有高齡長者在家人陪同下坐著輪椅前來，現場人員會協助安排到獨立區域，由醫師、護理師專人進行評估、施打，減少長者移動距離，今天也有民眾血壓升高還堅持接種，被醫師勸退下次再來接種。