本土疫情升溫 竹市春節專案防疫加強、公共場所消毒

因應近期本土疫情升溫，新竹市長林智堅今開防疫會議，宣布春節專案返國民眾入住防疫旅館完成隔離，返家居檢期間須落實防疫措施，同戶家人須施打兩劑疫苗以上，否則須獨棟住所，市府也會落實防疫旅館稽查；另外，即日起啟動公共場所、景點加強消毒，包括大眾運輸、藝文場館、大型公園等；也呼籲民眾盡速施打疫苗、加強防護力，竹市本周加開中正市場疫苗施打站，打疫苗就送200元禮券。

中央流行疫情指揮中心昨公布新增4名本土案例，林智堅說，國外疫情仍嚴峻，市府各局處務必提高警覺、不能掉以輕心，並宣布加強各項防疫工作，尤其因應春節專案返國民眾與春節公共場所人潮，務必落實各項防疫措施。

中央日前宣布今年元旦起26個場域包含教育部主管8場域、經濟部主管9場域、衛福部主管6場域、勞動部主管職業訓練場所、矯正機關與殯葬場所工作人員、中央各部會及地方政府權管場所場域人員，須施打2劑疫苗滿14天後，才能上班，林智堅提醒各局處務必掌握相關人員施打疫苗狀況，尤其樂齡中心、長照機構及八大行業等。

有關春節專案，林智堅指出，衛生局等相關單位要落實防疫旅館稽查，而歸國民眾入住防疫旅館完成隔離，返家居檢期間須落實防疫措施，同戶家人須施打兩劑疫苗以上，否則須獨棟住所。

因應春節返鄉人潮增多，竹市即日起加強公共場所、景點防疫整備，包括針對大眾運輸、藝文場館、大型公園等人潮熱點處將加強消毒。

林智堅呼籲，目前竹市有35家診所、五大醫院隨時可預約施打疫苗，本周更加開中正市場疫苗施打站，打任一疫苗就送200元禮券。目前AZ、BNT、莫德納疫苗數量皆充足，鼓勵符合資格民眾盡速施打第三劑，加強防護力。符合資格的防疫工作人員務必盡速施打第三劑疫苗，包括醫護人員、防疫旅館人員、防疫計程車司機等。

林智堅表示，各局處要整備防疫物資，包括篩檢試劑、面罩、手套、防護衣、酒精等物資備妥，也務必妥善保存各項物資，社區篩檢站也要做好隨時啟動的準備工作，過年期間也排定醫護、值班人員，如遇緊急事件可立即啟動，並要求轄內五大醫院重新整備收治量能，包括負壓病房與醫護人員。