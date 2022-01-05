忠貞市場攤商抱怨休市爭取租金補助 鄭文燦：會研究

桃園機場爆發群聚感染，桃園市府防疫消毒大隊與33化學兵群，今天上午再度進入忠貞市場及周邊23里街巷擴大清潔消毒。

桃市府昨天臨時宣布忠貞市場休市3天，引起許多攤商抱怨和要求補貼，平鎮區貿易里里長宋子毅表示，臨時休市攤商無法做生意，有的豬肉、水果攤昨天趕緊取消今天、明天訂貨，避免損失，但很多攤商反映每天仍要付攤位租金3千到5千元，希望政府補助租金。