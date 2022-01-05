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忠貞市場攤商抱怨休市爭取租金補助 鄭文燦：會研究

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市忠貞市場攤商抱怨休市要求補貼租金，市長鄭文燦（中）視察表示會研究。記者曾增勳／攝影
桃園市忠貞市場攤商抱怨休市要求補貼租金，市長鄭文燦（中）視察表示會研究。記者曾增勳／攝影

桃園機場爆發群聚感染，桃園市府防疫消毒大隊與33化學兵群，今天上午再度進入忠貞市場及周邊23里街巷擴大清潔消毒。

桃市府昨天臨時宣布忠貞市場休市3天，引起許多攤商抱怨和要求補貼，平鎮區貿易里里長宋子毅表示，臨時休市攤商無法做生意，有的豬肉、水果攤昨天趕緊取消今天、明天訂貨，避免損失，但很多攤商反映每天仍要付攤位租金3千到5千元，希望政府補助租金。

針對忠貞市場攤商爭取攤位租金補助，桃園市長鄭文燦表示，忠貞市場休市是防疫必要的措施，全國各縣市及上一輪疫情都有市場休市的措施，目的也是確保攤商的營運安全，由於這一段時間有不特定採買的民眾，休市是要保護民眾、也是保護攤商，市府會來研究是否補貼租金。

桃園市忠貞市場攤商抱怨休市要求補貼租金，市長鄭文燦（左）表示會研究。記者曾增勳／攝影
桃園市忠貞市場攤商抱怨休市要求補貼租金，市長鄭文燦（左）表示會研究。記者曾增勳／攝影

桃園機場 疫情 鄭文燦

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