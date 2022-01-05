標售地圍在廟前方 苗栗市公所急忙移樹保安全

國有財產署標售苗栗市清華里田心福德祠前一塊8坪多的住宅區土地，新地主最近圍籬，市公所緊急施工移走大榕樹、路燈、反射鏡開道，將來福德祠樓梯還要轉向，避免影響交通安全之虞。

苗栗市長邱鎮軍認為標售地具有道路交通等服務性質，8坪多的土地也賣不到多少錢，呼籲國有財產署類似的標售案，可以辦理地方會勘，避免類似的困擾。記者今天上午9點到財政部國有財產署中區分署苗栗辦事處，櫃台人員表示主任今天很多會要開，會抽空回覆，目前還無法得知苗辦回應的看法。

苗栗市清華里田心福德祠產權屬苗栗義民廟，是居民的信仰中心，1樓是舊清華里社區活動中心，目前提供聚會及研習等用途，平日民眾進出頻繁，1月2日門前三角地突然圍籬，並貼出告示，市公所接獲陳情，邱鎮軍、苗栗市民代表呂文松及清華里長吳姿澐等人會勘。

邱鎮軍說，國有財產署標售土地是事實，地主可以主張權益，也無可厚非，市公所都難以挽回改變，只好緊急施工移走廟前大榕樹、路燈及反射鏡，清出較大通行空間，此外，擲筊獲土地公恩准，將來通往2樓福德祠樓梯會轉向另一邊，避免影響安全。