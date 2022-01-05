國2甲天空斷橋「台15線延伸至台61線」 拚2029年通車

桃園大園交流道的國2甲線工程，因涉及生態保育議題於2011年停工，成為著名的「天空斷橋」。後續工程分成2個階段施工，其中由台15線延伸至台61線可行性研究，前天正式獲行政院核定，經費79.04億元，後續由高公局辦理規劃設計、環評、用地取得後施工，預計2029年完工通車。

國道2號大園交流道延伸到台61線的國2甲線工程，因居民抗爭工程延宕多年，導致部分已施作好的路段橋面未能持續興建而形成「天空斷橋」。市府與交通部協商，將國2甲線分2階段施工，前段「大園交流道至台15線」共1.64公里，民航局已於去年10月全數交地，預計明年完工。

第2階段「台15線延伸至台61線」，因路廊鄰近水鳥聚集區、許厝港濕地，高公局前年4月重啟可行性研究，去年8月獲國發會同意，並在3日獲行政院核定，全長約2.9公里，總經費79.04億元，由國道基金全額支付。

鄭文燦表示，「國道2甲線」連接台61線後，可大幅改善機場聯外交通及大園地區交通，機場客貨運園區更可透過國2甲銜接高快速公路進行聯外運輸。