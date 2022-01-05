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國2甲天空斷橋「台15線延伸至台61線」 拚2029年通車

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
國2甲線工程於2011年停工，現場成為有名的「天空斷橋」。本報資料照
國2甲線工程於2011年停工，現場成為有名的「天空斷橋」。本報資料照

桃園大園交流道的國2甲線工程，因涉及生態保育議題於2011年停工，成為著名的「天空斷橋」。後續工程分成2個階段施工，其中由台15線延伸至台61線可行性研究，前天正式獲行政院核定，經費79.04億元，後續由高公局辦理規劃設計、環評、用地取得後施工，預計2029年完工通車。

國道2號大園交流道延伸到台61線的國2甲線工程，因居民抗爭工程延宕多年，導致部分已施作好的路段橋面未能持續興建而形成「天空斷橋」。市府與交通部協商，將國2甲線分2階段施工，前段「大園交流道至台15線」共1.64公里，民航局已於去年10月全數交地，預計明年完工。

第2階段「台15線延伸至台61線」，因路廊鄰近水鳥聚集區、許厝港濕地，高公局前年4月重啟可行性研究，去年8月獲國發會同意，並在3日獲行政院核定，全長約2.9公里，總經費79.04億元，由國道基金全額支付。

鄭文燦表示，「國道2甲線」連接台61線後，可大幅改善機場聯外交通及大園地區交通，機場客貨運園區更可透過國2甲銜接高快速公路進行聯外運輸。

交通局長劉慶豐指出，國2甲全線完工通車後，可與國道1、2、3號及台61線、台66線連接，建構成大桃園地區高、快速公路路網，改善大園中正東路、民生路及國際路的交通壅塞情形。

行政院3日核定「國2甲由台15線延伸至台61線」可行性研究報告，全長2.9公里、總經費79.04億元，力拚2029年完工通車。圖／桃園市交通局提供
行政院3日核定「國2甲由台15線延伸至台61線」可行性研究報告，全長2.9公里、總經費79.04億元，力拚2029年完工通車。圖／桃園市交通局提供
行政院3日核定「國2甲由台15線延伸至台61線」可行性研究報告，全長2.9公里、總經費79.04億元，力拚2029年完工通車。圖／桃園市交通局提供
行政院3日核定「國2甲由台15線延伸至台61線」可行性研究報告，全長2.9公里、總經費79.04億元，力拚2029年完工通車。圖／桃園市交通局提供

國道 行政院 桃園

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