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不滿故事館開張！鳳飛飛獨子揚言提告 桃園市政府回應了

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鳳飛飛獨子不滿故事館開張揚言提告 市府：持續溝通

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
大溪鳳飛飛故事館開館，鳳飛飛獨子趙彣霖不滿此舉違背母親遺願，揚言會採取必要的法律行動。本報資料照
大溪鳳飛飛故事館開館，鳳飛飛獨子趙彣霖不滿此舉違背母親遺願，揚言會採取必要的法律行動。本報資料照

大溪是已故歌手鳳飛飛的故鄉，適逢鳳飛飛逝世10周年紀念日，桃園市政府委託大嵙崁文教基金會籌設「鳳飛飛故事館」，並在前天舉辦開館活動，吸引不少歌迷參與。但鳳飛飛獨子、財團法人鳳飛飛慈善基金會董事長趙彣霖發文，強調母親生前即交代不要設任何型式的紀念館，卻有人一再違背媽媽的遺願，揚言會採取必要的法律行動。對此，市府文化局表示，會持續和家屬溝通。

鳳飛飛故事館前身是日治時期「大溪郡役所警察課長官舍」活化而成，典藏鳳飛飛的珍貴文物及台灣流行音樂史料。適逢鳳飛飛逝世10周年，市府也以「相思悠悠彩虹夢」為主題舉辦紀念系列活動，邀請歌手演唱多首鳳飛飛的經典歌曲。

不過鳳飛飛獨子、財團法人鳳飛飛慈善基金會董事長趙彣霖，昨日卻在臉書發文，直言母親生前即交代不要設任何型式的紀念館，卻「不斷有人打著愛鳳飛飛、為鳳飛飛做事的名號，做著不尊重、違背媽媽生前遺願的行為」，甚至完全沒經他本人與慈善基金會同意，就一再侵權。因此他將採取一切必要的法律措施，保護媽媽的權益。

市府文化局長莊秀美表示，鳳飛飛是大溪女兒，地方一直以來都殷殷期盼能為她創設博物館，許多歌迷也捐出自己蒐藏已久的老照片或CD以及當年的書報雜誌，希望讓更多人認識帽子歌后。

莊秀美說，市府決定設立鳳飛飛故事館後，一直都有設法和鳳飛飛的經紀人和人在香港的家屬聯絡，不過都沒取得回應；市府現在已透過相關人士持續聯絡經紀人，會盡力和家屬溝通。

紀念館 文化局 鳳飛飛

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