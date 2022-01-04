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疫情影響捐血意願 桃竹苗血液庫存剩5天

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
桃竹苗地區血液庫存統計至4日上午，總庫存還剩5天，新竹捐血中心呼籲民眾踴躍挽袖捐熱血。圖／新竹捐血中心提供
桃竹苗地區血液庫存統計至4日上午，總庫存還剩5天，新竹捐血中心呼籲民眾踴躍挽袖捐熱血。圖／新竹捐血中心提供

疫情影響民眾出門捐血的意願，新竹捐血中心指出，桃竹苗地區血液庫存統計至4日上午，總庫存還剩5天，依血型來看，O型血庫存最低約剩4天左右，其次是A型，因為今年過年比較長，加上過年前其實還有2、3000袋的缺口，希望過年前能達到10天的安全庫存。

新竹捐血中心企劃課長周浩偉指出，前陣子因疫情民眾減少出門，加上公司行號為防疫不讓捐血車開進去，血液庫存告急，前陣子經常下雨，單周捐血量較晴天短少約20％。

周浩偉說，統計上周血液庫存一度只剩2天，經過上週末大型捐血活動，血液庫存提升到6天，今天大量出庫後，約剩下5天，仍低於桃竹苗安全庫存。

周浩偉表示，桃竹苗地區一天要用900至1000袋血液，因此估算庫存天數是1天1000袋為單位。為了鼓勵民眾捐血，除了一般捐血室，這周桃園同德六街扶輪激勵1號定點車，有加贈150元小火鍋抵用券，籲民眾踴躍挽袖捐熱血。

疫情 新竹 捐血

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