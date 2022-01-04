部桃醫院防疫任務歷程集冊 鄭文燦：盼堅守3大防線

衛福部桃園醫院把參與武漢包機、鑽石公主號、敦睦艦隊、邊境疫苗專案等防疫任務歷程集結成冊，今天在醫院大廳舉辦「桃醫Ｘ戰疫：急轉生命的航道」、「撐台灣 我部桃：部桃記疫影像集」新書發表會。桃園市長鄭文燦受邀到場，並提醒春節將至返台國人增加，因應Omicron變種病毒來勢洶洶，國內疫情風險提升，希望能堅守醫院、防疫旅館及機場3大防線，一旦出現確診，須以最迅速且最嚴格的標準建立社區防火牆。

鄭文燦表示，自武漢專機返台開始，兩年來部桃醫院承擔重大責任，兼顧守護市民健康及防疫第一線的雙重角色，無論是照護Covid-19確診個案，或協助提高疫苗覆蓋率等，始終展現醫護人員的專業、用心及韌性。部桃成功挺過院內群聚事件，重返第一線防疫崗位，就如同一盞守護國人健康、守住國門的明燈。

鄭文燦指出，部桃透過新書「桃醫X戰疫：急轉生命的航道」和「撐台灣 我部桃」影像集，完整記錄寶貴的防疫經驗，桃園為國門之都，疫情期間，部桃除了擴大採檢能量，也收治許多確診病患，並透過獨創的血漿置換術治癒許多重症病患，截至今天國內Covid-19確診死亡人數為850人，其中桃園27人，代表醫療團隊在重症患者照護上的用心。

此外，部桃群聚事件也讓政府進一步審視並提高醫院內感控層級，以更智慧化的方式推動防疫工作，團隊在克服院內群聚事件危機後，也持續提升醫療設備，包含引進智慧防疫方案、遠距醫療、智慧量測、智慧健康管理等，讓醫院獲得更好的保護。

鄭文燦說，在Covid-19疫苗接種工作方面，部桃也全力配合中央及地方防疫團隊專案接種計畫，在機組員、超商、貨運、教育人員等專案接種工作上貢獻重要力量，加速提高國內疫苗覆蓋率。市府及衛福部醫審會已經通過部桃建置新醫療大樓計畫案，將增加400個病床，擴大對桃園市民的健康照顧。

桃園醫院院長徐永年感謝同仁的付出和市民朋友的支持，說明透過出版為同仁的努力留下紀錄，也作為未來推動防疫工作的重要參考，一同守護市民及國人健康。