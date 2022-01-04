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竹縣路平專案 竹東公道路快車道煥然一新
新竹縣竹東鎮公道路為竹東重要聯外道路，也是進出竹科、往來新竹縣市的交通要道，縣府指出，公道路因車流量大，路面年久失修、龜裂不平，工務處將其列入110年度路平專案改善，工程去年12月底竣工，縣長楊文科今日赴現場查驗施工品質，並宣布111年度再編列2億元，持續推動路平專案。
工務處指出，竹東公道路路面改善工程位於興隆大橋往西起1.2公里路段，面積約2萬平方公尺，針對雙向快車道共4線車道路面改善，工程去年11月動工、12月30日竣工，縣長楊文科今日會同政風處、工務處及採購稽核小組，赴現場隨機抽驗瀝青混凝土送實驗室品質查驗。
工務處表示，今日抽測的路段為去年11月28日刨除瀝青路面、11月29日重新鋪設，現場取樣的瀝青初步量測約為5.2公分，符合設計厚度5公分，採樣將進一步送實驗室查驗。
縣長楊文科表示，現場取樣的瀝青初步量測，厚度符合規定，路面平整度上也沒問題，相信路平工程完成後，可以提供春節返家的鄉親一條安全舒適的道路。
工務處養護科指出，新竹縣去年共編列縣款1.7億元改善老舊道路，在全縣13鄉鎮市68處路段共36.7公里道路施作，110年度路平工程已全數在去年底完工。111年度縣府編列2億元改善道路，較去年增加3000萬元預算，持續推動路平專案，各鄉鎮市都有分配經費，改善路段將開始調查。
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