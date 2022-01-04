桃2大殯葬園區挨批空汙嚴重 議員：監測防治應雙管齊下

桃園市的桃園、中壢殯葬園區2大園區，焚燒金紙相當頻繁，議員直言桃殯周邊空汙嚴重，中殯周邊的居民也反映家裡地板常覆蓋一層灰，生活苦不堪言。市府民政局表示，桃殯每季都會向民眾公布園區及周邊空汙檢測結果，中殯每年也會定期檢測戴奧辛、粒狀物、硫氧化物及氮氧化物排放量，檢測結果都符合標準；為化解民眾疑慮，市府去年底已積極爭取3座環保金爐，環保局也向中央申請空汙防制基金，加強管制。

桃園殯葬園區每月約火化500具遺體，中壢殯葬園區每月則約火化250具遺體，焚燒金紙造成的煙塵一直無法解決。中壢區忠福里里長謝光輝直言，中壢殯葬園區附近的公家和私人殯儀館，全天候焚燒造成空汙，許多里民不堪其擾，他多年來向政府陳情，最後都沒有下文。

議員簡智翔表示，桃殯8座焚化爐中，市府只對焚燒遺體的6座焚化爐檢測，其餘2座焚燒大量紙錢、紙紮屋的焚化爐卻沒檢測，也未配置廢棄吸附系統。

「民眾感受最直接！」簡智翔指出，市府雖一再強調檢測結果符合標準，但桃殯周遭學校、居民每天聞到異味，私下都抱怨連連。他建議殯儀館應設置監測儀表或空氣盒子，針對汙染源定期檢測，並效仿台南、高雄、屏東等縣市設置環保金爐、集塵器等汙染防制設備，才能減少空汙排放。

市府殯葬管理所所長許威儀表示，市府除每年定期維護桃園殯葬園區的焚紙爐，加裝風集塵、袋式集塵等空汙防制設備，每季也會針對園區及周邊的快樂國小、荷葉仙廟檢測空汙，檢測結果都符合相關規定；中壢殯葬園區雖依法不需設置空品監測系統，但每年都會定期檢測戴奧辛、粒狀物、硫氧化物及氮氧化物排放量，檢測結果也在標準範圍內。

許威儀說，中殯2018年已汰舊換新2座環保金爐，並明訂焚燒庫錢上限為108包，避免家屬及業者焚燒過多紙錢；在環保局協助下，桃殯也將爭取中央補助2100萬元經費，增設3座環保金爐加強防空汙效果。