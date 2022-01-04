新竹市海山漁港太陽能發電啟用 兼顧漁業與綠能

新竹市府打造海山漁港太陽能發電系統今天運轉。副市長沈慧虹表示，這是竹市首座兼顧漁業發展與綠能發電的太陽能光電系統，每年可為市庫帶入超過新台幣50萬元售電回饋金。

沈慧虹今天出席啟用典禮時致詞表示，市府攜手光碩能源，投入6000萬元打造海山漁港太陽能光電發電系統，也因臨海、設計兼具防風、耐鹽、抗震結構，年均發電量可達123萬度，預估每年可為市庫帶來50萬至60萬元售電回饋金。

光碩能源有限公司指出，相較於內陸，海邊的太陽能板設備對於抗風、耐鹽等要求更加嚴苛，針對這次漁電共生需求，更將太陽能板架高4.5公尺，下方規劃漁民漁具儲放整補空間，也供停車場使用。

市府指出，海山漁港太陽能板框架結構經特別設計，角度傾斜的太陽能面板提供自清能力，可以透過雨水帶走表面沙塵，增進發電效率，減少清潔成本。

產業發展處長張力可透過新聞資料表示，目前規劃興建中的太陽能光電裝置場址有21處，這些場址除有節能減碳效益外，更可為市庫帶來房地租金收入，可利用於能源教育、公產節能改善及修繕等。