過年送禮別忘做公益 伊甸基金會推小資禮袋與9款禮盒

農曆新年即將到來，許多店家也開始販售禮盒，民眾挑選時不妨可選擇公益團體所推出的禮盒，伊甸基金會推出小資禮袋與9款禮盒，並於今日至桃園庇護工場舉辦春節禮盒發表記者會，桃園勞動局主任秘書陳先琪及羚邦集團授權總監鄒鎮宇，到場為工場的身心障礙朋友增添祝福。

26歲的小萱雖有科大畢業的學歷，因患有頑治型癲癇，發作時會輕微失神，加上有人際關係與情緒困擾的問題，雇主常有所顧慮，導致過去在職場上最長僅6個月即被辭退，來到伊甸後小萱從麵包、蛋糕的包裝工作學起，雖然面對陌生職場與身障同事們，仍曾因極度緊張引發壓力型胃炎，甚至是過度焦慮而哭泣等，但伊甸就服員透過晤談，陪伴小萱走過適應期。

現在的小萱已逐漸適應工作步調，他表示，目前正在學習烘焙相關知識，希望很快能考取烘焙麵包丙級證照，有一天能到一般職場上就業。

伊甸庇護事業處長陳智宏表示，庇護工場今年推出的禮盒內含許多明星商品，內容多是「老顧客的敲碗」，而禮盒的外包裝也延續與《小王子》的合作，也因應民眾的多樣化需求，今年伊甸推出200元的原味牛軋餅、蔓越莓杏仁豆牛軋糖、芝麻牛軋糖等3款小資禮袋，及270元至470元的9款禮盒，內容還有手工餅乾、檸檬蛋糕、水果酥與太妃核果塔，這些美味的關鍵，都來自於身心障礙朋友們上萬次的練習與堅持。