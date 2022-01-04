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竹市海山太陽能光電發電系統啟用 年產123萬度綠電
新竹市府攜手光碩能源，投入6000萬元打造海山漁港太陽能光電發電系統，今正式運轉。這是竹市首座兼顧漁業發展與綠能發電的太陽能光電系統，因臨海、特別設計兼具防風、耐鹽、抗震結構，總面積6000平方公尺、1.2MW（百萬瓦）設置量，年均發電量可達123萬度，預估每年可為市庫帶來50萬至60萬元的售電回饋金。
沈慧虹副市長今代表出席啟用典禮，她表示，市府配合國家潔淨能源發展方向政策，積極推動公有房地附加太陽能光電系統，以達綠能建設、能源轉型目標。
包含這次海山漁港太陽能光電系統，竹市目前有40處公有房地場址設置太陽能光電系統，包括29所市立國高中小學及11處公有機關房地。總設置量為7.662MW（百萬瓦），去年總發電量973萬度、減碳量約4885公噸，換算約12.6座大安森林公園的減碳量，約40.7萬棵樹。
太陽能光電系統廠商光碩能源有限公司指出，相較內陸，海邊的太陽能板設備對於抗風、耐鹽等要求更加嚴苛，針對這次漁電共生需求，更將太陽能板架高4.5公尺，下方規畫作為漁民漁具的儲放整補空間，另也供作停車場使用，遮蔭空間不只讓堆放漁具壽命延長，也讓停車車內溫度降低，兼具漁業使用與綠色能源生產。
此外，海山漁港太陽能板的框架結構也經過特別設計，角度傾斜的太陽能面板提供自清的能力，可以透過雨水帶走表面沙塵，增進發電效率，減少清潔成本。
產發處指出，目前規畫興建中的太陽能光電裝置場址有21處，今年預計再增加5MW（百萬瓦）太陽光電裝置量，全數完成後，竹市太陽能光電系統年發電總量可達1415萬度，減碳量約7104公噸，近18.3座大安森林公園的減碳量。這些場址除有節能減碳的效益外，更可為市庫帶來房地租金收入，去年相關租金收入達866萬元，可利用於能源教育、公產節能改善及修繕等。
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