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大鳳凰木樹倒活不了被砍伐移除 苗栗人傷感不捨

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗後火車站的地景大鳳凰木不再，只能成為回憶。圖／本報資料照片
苗栗後火車站的地景大鳳凰木不再，只能成為回憶。圖／本報資料照片

許多苗栗人共同記憶，後火車站鐵路一村大鳳凰木於去年11月間因強風吹襲，從根部斷裂傾倒移除，2015年曾啟動救樹的苗栗市前市長邱炳坤非常傷感，年年看到一樹花開火紅，口中不禁啍唱「青青校樹」的地景不再。

苗栗火車頭園區願景館試營運今天剪綵開幕，一些地方人士赫然發現工程圍籬內，後火車站鐵路一村大鳳凰木失蹤，施工廠商證實鳳凰木早於去年11月移除了，指出當時因風大，鳳凰木從基部斷裂傾倒，找來台灣鐵路局、苗栗縣政府及樹醫師等相關人員會勘，判定鳳凰木留不住了，才砍伐移除。

苗栗後火車站大鳳凰木是地標，尤其是早年苗栗人很多在台鐵工作，看到樹就知道家鄉到了，尤其是畢業時節花開，一樹火紅更是許多苗栗人共同回憶，大樹倒了不見，邱炳坤非常傷感，他市長任內，大鳳凰木曾於2015年9月因颱風吹斷一半枝幹，市公所找來樹醫師搶救，並防治病蟲害，沒想到6年後還是不敵強風倒了不見。

火車站 邱炳坤 醫師

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