春節前通車？桃園蘆興匝道被譏半套 南崁居民盼寧緩勿躁

桃園市桃園區、蘆竹區交界的國道一號正新建蘆興南路匝道，以紓解南崁交流道車流，市府與高工局都強調「農曆春節前可以通車」，但南崁地區居民卻存疑惑「可能嗎？」尤其憂心的是，紓解國道塞車，恐怕讓市區道路成為「塞車」災難，民意代表建議可慢一點，不要急就章，不希望好意開國道匝道又成民怨。

中山高在桃園、蘆竹兩區以中正路、蘆興南路為界，中正路以北已經有北上、南下的匝道，但是中正（北）路以南卻不能上下高速公路，被譏諷只做「半套」，地方向中央爭取後，高工局同意做另外半套，讓平面道路的車流可以從蘆興南路接匝道上中山高往南，中山高北上的車流也可以在這裡接平面道路，減輕南崁交流道的負擔。

尤其國道1號南崁交流道周遭是桃園市人口密集區，所有北上車輛在上下班尖峰時匯入車潮量大，幾乎天天塞車，上班時塞在平面道路「上不去」、下班塞在國道「下不來」，還隨時可能發生擦撞，考驗駕駛人耐心又考驗開車技術，苦不堪言。

蘆竹區議員處春來指出，春節前能完工當然是好事，但是蘆興南路不只上下中山高速公路的匝道、涵洞（拓寬）工程，蘆興南路本身也要從2線道拓寬為4線道，中山高以南這邊的工地目前還是塵土飛揚，感覺不出春節前可以完工。

副議長李曉鐘也說，這「半套」匝道雖然可以分攤南崁交流道的超重負荷，但是中正路包括中正北路（同一條路）捷運工程正在施工，無論地下或高架化，都用掉平面兩個車道以上的空間，上下班尖峰時段塞車情況不輸南崁交流道，可稱上是「桃園區」交通黑暗期。

他說，一旦蘆興南路的匝道通車，雖然可以紓解部分車流，但也勢必形成另外的車潮，市政府要有好的配套措施，不能像過去一樣為了優先保持高速公路暢通，把上下高速公路的車流引導在平面道路等侯，造成周邊的主要道路更嚴重的塞車，好意開匝道反而造成民怨。