桃園防火我挺你闖關 小學童體驗地震火災震撼教育
桃園市消防局為推廣消防火災應變知識，今天起至7日展開防火週宣導，該局第2大隊內壢消防分隊今天進入中壢區內定國小，舉辦防火我挺（Team）你活動，國小3、4年級學童實際體驗最佳神射手、小小偵探家各項闖關活動，向下扎根宣導建立正確防火知識、火災緊急應變能力。
這項防火我挺（Team）你防火週宣導活動，設置最佳神射手、地震來襲時、聽聲辨位、小小偵探家闖關活動，由消防員擔任關主，帶領小朋友闖關「最佳神射手」體驗瞄子射水的後座壓力，在「地震來襲」體體地震各級震度威力，並在「小小偵探家」遊玩方式認識防火觀念，讓小朋友感受火災、地震的震撼力
內壢分隊長蘇欽璿表示，舉辦這項防火闖關宣導活動，透過向下扎根教育，讓小朋友認識正確防火知識與火災緊急應變能力，希望小朋友回家提醒父母、鄰居做好防火安全和準備，降低生命財產危險。
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