請儲水備用！桃園龍潭10日起停水5天 影響6千戶

台灣自來水公司第二區管理處進行龍潭區中興路成功路口至民豐一街口管線汰換工程施工改期，第二區管處今天表示，原預定去年12月20日至12月24日施工，因雨延期到今年1月10日起至1月14日、每天上午10時至下午5時進行施工，龍潭區8條街道巷弄，為期5天每天停水7小時，影響5998戶居民用水。

市府經發局表示，為配合台水公司施工，自1月10日至14日、每天上午10時至下午5時，停水區域，包括龍潭區的中興路、民豐一街、民主街、自由街、成功路、武中路、武漢路、國聯街（含巷弄），停水影響用戶約5998戶。

因應這次為期5天施工停水，呼籲龍潭居民在停水前6小時，預先儲水備用及節約用水，該局亦將督促水公司盡快完成施工復水，避免民眾用水不便，民眾如有任何供水問題，可電洽水公司24小時免付費服務專線1910，或向當地里長洽詢。