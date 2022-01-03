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桃園消防4大隊暨平鎮分隊 2.6億升級打火弟兄執勤環境

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市消防局平鎮分隊拆除重建暨第4大隊遷建工程，由市長鄭文燦（左四）、消防署長蕭煥章（左五）主持動土。記者曾增勳／攝影
桃園市消防局平鎮分隊拆除重建暨第4大隊遷建工程，由市長鄭文燦（左四）、消防署長蕭煥章（左五）主持動土。記者曾增勳／攝影

桃園市消防局第4大隊廳舍空間不足，加上平鎮分隊老舊，消防局今天下午舉辦平鎮分隊拆除重建暨第4大隊遷建工程動土典禮，將斥資2.6億元改建第4大隊暨平鎮分隊大樓，市長鄭文燦表示，平鎮人口超過22萬人，平鎮分隊老舊，希望透過改建大樓，提升消防弟兄.良好的執勤、備勤環境，擴大防災、救災能力。

桃園市消防局平鎮分隊老舊面臨拆除，鄭文燦前年決定改建及籌集經費，獲消防署補助7600萬元，市政府自籌1.84億元，在平鎮分隊原址擴大重建為第4大隊隊部及平鎮分隊大樓，由鄭文燦與消防署長蕭煥章等人主持動工典禮，由於消防局副局長龍榮森服務公職46年功成圓滿即將屆齡退休，鄭文燦特別給予嘉勉，並會同蕭煥章一起向龍榮森祝賀、合影。

第4大隊暨平鎮分隊大樓改建工程，規畫地上5層樓、地下1層樓建築，預計明年底完工，鄭文燦表示，市府升格7年來已完成改建7個消防廳舍，隨消防局防災救護能力大幅提升下，去年與死神拔河挽救OHCA病患108人，如今原平鎮分隊160坪老舊建築拆除，改建1600坪消防大樓，將可提供良好的執勤、備勤環境。

桃園市消防局副局長龍榮森（左）屆齡退休功成身退，市長鄭文燦（中）、消防署長蕭煥章（右）合影祝賀。記者曾增勳／攝影
桃園市消防局副局長龍榮森（左）屆齡退休功成身退，市長鄭文燦（中）、消防署長蕭煥章（右）合影祝賀。記者曾增勳／攝影
桃園市消防局平鎮分隊拆除重建暨第4大隊遷建工程，由市長鄭文燦（左二）、消防署長蕭煥章（左三）主持動土。記者曾增勳／攝影
桃園市消防局平鎮分隊拆除重建暨第4大隊遷建工程，由市長鄭文燦（左二）、消防署長蕭煥章（左三）主持動土。記者曾增勳／攝影
桃園市消防局平鎮分隊拆除重建暨第4大隊遷建工程動工，規畫1600坪執、備勤新穎的消防大樓。圖／消防局提供
桃園市消防局平鎮分隊拆除重建暨第4大隊遷建工程動工，規畫1600坪執、備勤新穎的消防大樓。圖／消防局提供

鄭文燦 桃園 建築

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