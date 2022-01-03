快訊

澎湖怪病元凶找到了！醫界與學界聯手發現病源是「牠」

年節將至 桃園眷村文化節辦「年貨大街」吸客

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園眷村文化節今年將在1月8日至16日登場，桃園市長鄭文燦今天在記者會上邀請民眾一起走春。記者朱冠諭／攝影
桃園眷村文化節今年將在1月8日至16日登場，桃園市長鄭文燦今天在記者會上邀請民眾一起走春。記者朱冠諭／攝影

桃園眷村文化節將於8日至16日登場，今年以「走村・走春 迎虎年」為主題，串連「桃園眷村鐵三角」憲光二村、太武新村及馬祖新村，在中壢龍岡森林公園舉辦多場活動。此外，市府規畫成立的異域故事館也將在15日開館試營運，活動期間將在中壢馬祖新村及大溪太武新村舉辦主題市集，邀請民眾來眷村走春。

往年眷村文化節約在10月舉辦，去年因疫情，延到今年1月舉行，適逢年節到來，本次活動特別在龍岡森林公園舉辦「眷味年貨大街」，集合萬有全、長興肉鬆、家之味、大嬸婆眷村年菜及一條香臘肉等知名老店，現場還有眷村媽媽上菜秀，分享美味料理教學，並邀請知名廚師郭主義和法比歐，現場教民眾用眷村食材，製作出色香味俱全的美味年菜。

桃園市長鄭文燦表示，桃園有許多舊眷村改建的國宅，市府希望透過眷村文化節，活化當地社區，活動期間將邀集桃園7個眷村社區在龍岡森林公園舉辦「走村走春展」，展出這些眷村的過往趣事，也邀請「一加侖」青年藝術團隊以眷村色彩元素規畫特色貨櫃，讓市民用顏色認識眷村。

活動期間，市府文化局將在8、9及15日邀請敦青舞蹈團演出眷村故事舞劇「回村裡過大年」，並邀請春之聲管弦樂團及桃園交響管樂團演奏懷舊金曲，現場還有多場手作體驗、串門子及猜燈謎，活動精彩可期。

今年眷村文化節特別在龍岡森林公園舉辦「眷味年貨大街」，集合萬有全、長興肉鬆、家之味、大嬸婆眷村年菜及一條香臘肉等知名老店，讓民眾嘗鮮。記者朱冠諭／攝影
今年眷村文化節特別在龍岡森林公園舉辦「眷味年貨大街」，集合萬有全、長興肉鬆、家之味、大嬸婆眷村年菜及一條香臘肉等知名老店，讓民眾嘗鮮。記者朱冠諭／攝影
桃園眷村文化節今年將在1月8日至16日登場，桃園市長鄭文燦今天在記者會上邀請民眾一起走春。記者朱冠諭／攝影
桃園眷村文化節今年將在1月8日至16日登場，桃園市長鄭文燦今天在記者會上邀請民眾一起走春。記者朱冠諭／攝影

眷村 桃園 森林公園

延伸閱讀

房市買氣熱爆！五都去年Q4買賣移轉出爐 創11年新高

北市、桃園相繼爆防疫旅館群聚 侯友宜：我會帶隊抽查

熱水器安裝不當易中毒 桃園義消掏腰包助低收戶換新機

兩蔣陵寢謁靈規定 1日起改由全民防衛動員署掌理

相關新聞

年節將至 桃園眷村文化節辦「年貨大街」吸客

桃園眷村文化節將於8日至16日登場，今年以「走村・走春 迎虎年」為主題，串連「桃園眷村鐵三角」憲光二村、太武新村及馬祖新...

水面上騎自行車 明德水庫環湖案12景引人入勝

苗栗縣政府委託明德水庫自行車暨環湖步道建置工程細部設計出爐，沿湖邊11公里，發掘日島月橋等12景，縣府評估有國際級山水美...

熱水器安裝不當易中毒 桃園義消掏腰包助低收戶換新機

寒冬來臨，熱水器使用率高，但若老舊或安裝地點不適當恐引發一氧化碳中毒，桃園市消防、義消日前訪查發現有民眾家境困難，無力更...

桃園兒美館34億山丘外觀 鄭文燦：明年3月啟用文化地標

桃園市立美術館的兒童美術館新建工程今天上午在中壢區青埔舉辦上梁儀式，興建中的兒美館總經費34億元，總面積約2180坪、外...

再一座圖書館！竹市關東市場設客家主題圖書館6月完工

新竹市有13多萬人是客家族群，占市區人口三成，新竹市府向中央爭取經費推動「關東客家主題市場改造計畫」，將原來老舊傳統關東...

大湖草莓紅了！元旦當天爆量1.9萬輛次 警忙到晚上7點

苗栗縣大湖地區元旦連續假期正值草莓第一期花結果盛產，元旦當天爆量，1天之內湧進1萬8923輛次遊客，市區台3線直到晚上7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。