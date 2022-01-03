年節將至 桃園眷村文化節辦「年貨大街」吸客

桃園眷村文化節將於8日至16日登場，今年以「走村・走春 迎虎年」為主題，串連「桃園眷村鐵三角」憲光二村、太武新村及馬祖新村，在中壢龍岡森林公園舉辦多場活動。此外，市府規畫成立的異域故事館也將在15日開館試營運，活動期間將在中壢馬祖新村及大溪太武新村舉辦主題市集，邀請民眾來眷村走春。

往年眷村文化節約在10月舉辦，去年因疫情，延到今年1月舉行，適逢年節到來，本次活動特別在龍岡森林公園舉辦「眷味年貨大街」，集合萬有全、長興肉鬆、家之味、大嬸婆眷村年菜及一條香臘肉等知名老店，現場還有眷村媽媽上菜秀，分享美味料理教學，並邀請知名廚師郭主義和法比歐，現場教民眾用眷村食材，製作出色香味俱全的美味年菜。

桃園市長鄭文燦表示，桃園有許多舊眷村改建的國宅，市府希望透過眷村文化節，活化當地社區，活動期間將邀集桃園7個眷村社區在龍岡森林公園舉辦「走村走春展」，展出這些眷村的過往趣事，也邀請「一加侖」青年藝術團隊以眷村色彩元素規畫特色貨櫃，讓市民用顏色認識眷村。